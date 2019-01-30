常言道：「有理走遍天下，無理寸步難行。」港府施政蠻不講理，對弱勢社群刻薄寡恩，虐老政策推完一項又一項，如此涼薄成性、失道失德的無良政府，想行穩致遠都難，唯一能做的只有一跪再跪。



話說港府早前宣布收緊長者綜援申領門檻，被輿論炮轟後急急跪低，推出「就業支援補助金」來補鑊。可惜，港官應該要補的其實是其人頭豬腦，事關上述補助金竟然規定長者必須搵工及定期與社工見面，否則每月會被扣減二百元。如此弱腦政府連番公然虐老，實在天理不容。果不其然，話口未完，有關政策又宣布暫緩執行。港府三番四次抽刃向更弱者，戇居程度爆燈。



香港目前的問題眾多，大至基建出現豆腐渣工程、公營醫護人手短缺，前線工作壓力爆煲，小至派錢四千元申請手續繁複玩殘市民、中環灣仔繞道通車亂作一團等，尚未計房屋問題愈演愈烈、司法不公令法治淪喪等棘手問題有待解決。林鄭班子竟然撇開最需要處理的事情不顧，偏要搞長者，撼頭埋牆還嫌不夠過癮，要連撼兩次才心滿意足。



尤其港府一方面對湧港假難民大愛無疆，狂燒公帑為這班不速之客送上人道津貼、官司費用。對假難民尚且有人道方面的考慮，對待本地長者卻肆意宰割。彷彿香港能有今天，是假難民胼手胝足，辛苦打拚得來似的，對敵慈悲對友刁，又豈能不天怒人怨。



所以，日前有政府部門收到內含排泄物的信件，警方雖列作惡作劇處理，然而市民對港府有多憤怒，多少也在這宗「郵便」事件中反映出來。不過，市民這樣做是不對的，因為排泄物尚可當作肥料，是有價值的東西，港產廢官則連糞便也不如。