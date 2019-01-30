流感疫情大爆發，前線醫護壓力爆煲，一批護士及醫生先後公開控訴，前者走上街頭遊行，當面向食物及衞生局高官表達不滿兼喝倒采，後者舉行申訴大會伸冤，有醫生直斥政府可動用數千億元去填海興建人工島，都沒有給予當中百分之一增加醫護資源。



就在醫護人員連日大控訴狠批政府、醫管局應對不力下，政府遲來宣布再向醫管局額外預留五億元撥款，以應對冬季流感高峰期，並提出多項即時措施，包括加快招聘兼職前線醫護人手、靈活使用特別酬金等。



其實每年都有流感高峰期，而且持續都是數個星期，政府或醫管局高層無理由懵然不知，年復年先「補鑊」撲火。誠然，政府願意提供新錢新資源，可以某程度解決醫護的燃眉之急，但始終「有錢不是萬能」，最重要的是可以用得其所，實實在在紓緩前線醫護人員的龐大壓力。



由此觀之，政府及醫管局當務之急，是要爭取較好的病房工作環境，日後制訂一個較合理的醫護及病人比例，尤其是最為水深火熱的內科、兒科病房及急症室，更要有特別應對措施，而醫管局亦有必要對症下藥，急醫護之所急。



除了資源要「落地」，醫管局管理人員亦要更為「貼地」，上載明星和名人為醫護人員打氣的短片、舉辦「小食打氣日」等活動，真的是火上加油兼「大整蠱」，若有空餘時間，不如切實去思考解決問題方案，切勿在此關鍵時刻，再讓醫護人員「谷氣到爆炸」。



一句到尾，醫療體系的超負荷已是老生常談，政府及醫管局每年在流感高峰期時才大力撲火，反映一直規劃不力，甚或是資源根本「錯配」，未有用得其所。因此，各方在應對流感高峰期後，理應要「做埋」腦震盪，切勿每年再以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的思維，去應對這個周而復始的難題。