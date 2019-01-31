去年參加上海合作組織的研討會，會議都是以中文及俄文為發言語言，即使去年該組織除了中、俄及中亞四國，多了印度與巴基斯坦為正式會員，組織的官方語言仍是中文與俄文，並沒有加上英文。該組織除正式會員外，還有觀察員和對話夥伴，合共十八國，按人口規模而言，雖然集中於亞洲，卻是全球最大的國際組織。該組織的近幾任秘書長都是從成員國中挑派，上一任的塔吉克斯坦前外長阿利莫夫和現任的烏茲別克前外長諾羅夫，他們的英語都十分好，理大和珠海學院在港組織的研討會請他們來，英語演講流暢，但官方發言堅持用俄語。在北京舉行的諾羅夫就任秘書長典禮上，主要嘉賓的演講均是中文、俄文，司儀在中文、俄文以外加上簡單英語介紹，只是為了照顧出席的駐華各國使節。



上合組織的規模仍在擴大，伊朗早晚會成為正式會員，在中俄印巴伊的合作下，會演化成亞洲以至國際的主要區域組織。組織用中文、俄文，排斥英語，國際影響頗大。



亞洲以外，歐盟正減除英國，歐盟的官方語言亦有可能減除英文，或大幅度地減少英文在歐洲的各個官方領域的使用。英國脫歐，美國對歐盟施壓，也威脅退出北大西洋公約組織，英文的主要代表國英、美便會逐步從歐洲退出。相反，德法聯盟，歐盟正爭取擴大國際參與，顯然英文以外的法文、德文的影響會加重。



英文的衰落，反映英美世界霸權的衰落。語言文化的多元化，可能是引導世界進入新一輪的文化盛世。