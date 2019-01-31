北京其實早已知道無論是國民黨威權時代還是政黨輪替的民主普選時代，台灣方面接受一國兩制的和統安排都極其渺茫，不過還要盡最大的人事，因為這是北京和平統一祖國的唯一方案。北京不可能接受聯邦制，那樣中國會四分五裂，其骨牌效應不僅是台獨、藏獨、疆獨、港獨將乘機而起，其他各省也難保不會效而法之，天下大亂，春秋戰國也。



北京要盡最大的人事，是相信隨着自己的強盛，對台以武逼和的成功率會愈來愈大，總有一天台灣會在「生死攸關」壓力下走上談判桌，接受一國兩制安排。只是若要在最後關頭走上談判桌，一國兩制的「台灣版」就絕不可能那麼寬鬆了，現在台灣這種完全西式的民主普選將受到控制，國家安全法台灣版也不會像香港似的搞甚麼本地立法，而是會和台灣實施一國兩制的同時頒布實施。北京不會在維護國家主權、安全和發展利益方面給台灣留下任何漏洞。



有了這樣的底氣和判斷，北京對台灣朝野堅拒一國兩制，自然仍有信心爭取和統成功。最近蔡英文政府和台灣民調對「習三點」的強烈反對，北京根本不受影響，反而堅定了加緊辦好自己的事才能盡早解決台灣問題的決心。



而把香港實施一國兩制作為「示範台灣的樣辦」，這是北京的一貫想法，不管別人和台灣方面怎麼冷嘲熱諷，認為不可行，北京都不在乎。與此同時，香港回歸二十餘年，一國兩制的實踐，出現的正反兩個方面的問題，都令北京考慮安排台灣版一國兩制獲得了有益的經驗，今後這些經驗還會不斷總結。



因此對台灣而言，面對北京的強勢和壓力，愈早商談一國兩制對台灣愈有利。如果敬酒不吃吃罰酒，有一天搞到兵臨城下，再來和老共談判，那就一定沒有甚麼好果子吃嘍。