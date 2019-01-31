神州觀察：春節假期旅遊旺　又是欺詐宰客時

農曆新年將至，不少內地民眾選擇旅遊度假，各地遊客如鯽，熱鬧非凡，惟與此同時，各旅遊景區坐地起價宰客等亂象亦勢將陸續上演。



四川遊客鄭先生日前在雲南昭通光顧一家食店，點了一條標價每公斤一百三十六元的鯰魚，一秤之下是二點五公斤，他懷疑斤両有詐，用一樽礦泉水驗證電子秤，發現○點六公斤重的礦泉水稱出○點八公斤，揭破電子秤動過手腳。其後他要求按實際重量結算遭拒，店方人員不僅爆粗口，甚至衝上前欲動手，並威脅說「吃不起就不要吃」！



市面上數元錢一公斤的鯰魚賣一百多元，本來就不合理，還要短斤缺両就更加缺德，而被踢爆後竟然如此囂張，可見該店宰客已是常態，背景殊不簡單。在社會輿論壓力之下，昭通相關部門雖然已查封該餐館，責令停業整頓，並按消費金額三倍賠償消費者，但能否起到殺一儆百作用，令人懷疑。



近年來，與雲南旅遊有關的負面新聞委實不少，說是「此伏彼起」並不誇張，特別是「女遊客麗江被打毀容」事件，更是影響巨大，令雲南一時之間臭名遠揚，當局一度全面整肅雲南旅遊市場。結果很快好了傷疤忘了痛，坑害遊客的現象又重出江湖。



短斤缺両跟毆打遊客雖不是相同行為，卻都性質惡劣。類似的醜陋現象其實並非只有雲南存在，其他地方例如海南三亞的「天價魚」、山東青島的「天價蝦」一類事件，也頻頻發生，可見旅遊問題已經根深柢固，想徹底解決並非短時間內就可以奏效。



金杯銀杯，不如口碑。在互聯網時代，一個地方不善待遊客，醜聞傳天下，整個地區形象就會陷入危機。部分旅遊景區「竭澤而漁」的做法，雖然肥了部分不法商人，卻會搭上景區的未來，例如東北「雪鄉」宰客後雖然整頓完畢，但已再難吸引遊客。



內地近年在旅遊行業投入大量資源，並鼓勵民眾度假消費，期望能夠拉動旅遊經濟。然而，由於旅遊市場魚龍混雜，泥沙俱下，而相關管理部門又是怠政懶政，尸位素餐，執法不力，正義缺失，因此每遇節日假期都會爆出不少弊端，包括景區門票亂收費亂加價，商店、餐廳宰客，以及黑導遊、低價旅行團等層出不窮。



事實上，內地旅遊亂象早就備受詬病，部分商家為牟取暴利不擇手段，監管部門或者出於部門或個人的私利，或者出於地方保護主義，罔顧消費者利益，跟無良商家穿一條褲子甚至沆瀣一氣、狼狽為奸，以致民眾安心出遊、放心消費無法得到切實保障。



相對而言，監管放水才是最可怕的，也是旅遊行業痼疾久治不愈的根本原因。地方政府只有真正站在消費者的立場，保護遊客利益，旅遊亂象才有改變的希望！