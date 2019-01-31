都說得5G者得天下，看來確實不假，否則美國不會如此緊張。據美媒透露，華府過去一年秘密展開全球行動，向西方盟友施壓甚至威嚇，要求聯手防堵華為等中國科技企業參與各國的5G網絡計劃。華府之所以不擇手段，皆因他們認為掌控5G網絡相當於控制經濟、情報及軍事範疇，偏偏華為在這方面領跑世界，連美國企業也瞠乎其後，他們不緊張才怪。



大路通天，各走一邊。科技競爭本應是公平的、良性的、互動的，詎料美國輸打贏要，硬是將5G競爭加入政治因素、安全因素甚至意識形態因素，使之變成你死我活的惡鬥，甚至不惜動用國家力量並威逼盟友跟從，聯手欺負一間民營企業。由此可見，孟晚舟案並非偶然，而是美國精心策劃和部署的政治事件，主要就是為了阻止中國科技發展，遏制中國崛起，有些中國人竟為此拍手叫好，簡直匪夷所思。



老美的邏輯是，這個世界必須永遠由他們領頭，由他們制訂規則，任何國家和企業都不能超越，否則就是大逆不道，就是「厚顏無恥」。早前網絡上流傳一篇假冒華為高層名義的文章，表示華為與美國技術還差「兩萬五千里」。這種刻意貶低自己、抬高對方的言論，也許是為了消除美國對華為的猜忌，但是有用嗎？如果華為技術真的還差「兩萬五千里」，美國根本不會將其放在眼裏，更加不會動用國家力量打壓。



對中國來說，服軟不是辦法，退縮更不可取，只有針鋒相對，不卑不亢，才是一個大國應有的尊嚴。