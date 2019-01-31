世界視線：熱臉貼着冷屁股　死要脫歐又何苦

英美兩大民主鬧劇，美國已暫時結束政府停擺，英國脫歐卻在死胡同兜轉，三月二十九日脫歐死線在即，依然藥石亂投，下議院日前表決七個脫歐修正案，雖然最終有兩個獲通過，但看清楚原來一個是表明不會硬脫歐，一個是尋求與歐盟再談判，取代北愛爾蘭邊界最後擔保方案，這兩點都是老生常談，英國議員吵吵鬧鬧這麼久，都是圍繞這兩點，枉文翠珊還厚面皮說得到國會授予權力再談判，根本答案早在你面前，是你自己談判不力，白白浪費了兩年準備工夫。她的豬隊友議員們也不遑多讓，既然心意已決，老早就應該提出這兩項修正案，居然要等到丟人現眼夠了才出聲。也是有這樣質素的議會，國家才會日落西山。



熱臉貼冷屁股，英國國會表決新鮮熱辣出爐，歐洲理事會主席圖斯克立即表明拒絕重啟談判，重申現有協議是最好方案，法國總統馬克龍也附和歐盟。堂堂大不列顛，難道跪求重開談判大門？最受爭議的北愛邊界最後擔保方案，文翠珊口口聲聲爭取日落條款，為何不在當初談判時爭取？據報當時是歐盟堅持不設期限，文氏迫於無奈接受。現在變了落水狗，人家更不會理睬你。



歸根究柢，所謂最後擔保方案只是保險絲，若雙方在過渡期未能達成脫歐經貿安排，方案才會啟動。換言之，未談生前先爭拗死後，英國與歐盟根本還未談好脫歐後正式安排細節，反而大費周章商議過渡期方案，本末倒置。若細節商討需時，脫歐期限根本早就應該順延。現在的爛攤子，雙方都各應摑一大巴。歐盟「闊佬懶理」，英國「打腫面充闊佬」不自量力談判，根本整個協議充滿敷衍，才會引發繼後爭端。



歐盟擺出的強硬態度，其實是想英國知難而退，乖乖打消脫歐念頭。英國也是騎虎難下，公投這座大山壓着，「郁不得其正」，坐着等死。連一向不過問政事的英女王也忍不住發言，暗示政客們應尋求共識共度時艱。當無敵艦隊變成鐵達尼號，還死抱着民主光環當水泡，真要唱一句「天佑英倫」！