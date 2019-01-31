上次習近平與特朗普會面，美國向加拿大要求拘捕孟晚舟；今次劉鶴剛抵達華盛頓，美國即羅列華為廿三宗罪，知會加國引渡孟晚舟到美受審，加上特朗普曾揚言，只要對國家安全和達成貿易協議有好處就會介入孟晚舟案，可見來者不善、善者不來，孟晚舟案是政治角力而不是法律問題。美國要一鋪打殘華為，要在貿易戰中予取予求，要永遠遏止中國崛起，只要中國稍有怯意，必輸得一敗塗地。



可以看到，中國為了在貿易談判前夕維持和諧氣氛，對美國可謂忍氣吞聲，唯獨對加拿大則疾言厲色，單是拘捕在華涉嫌犯法的加國公民便絕不手軟。問題是十隻手指有長短，加拿大雖是美國附庸，但對美國的重要性非常一般，打在加國身上、痛在美國心上的場面不可能發生，這也是中方不斷向加國施壓卻依然不得要領的原因。



形勢比人強，中美實力始終存在差距，加上恐洋懼外的劣根性深入骨髓，要中國拿美國公民開刀，中方始終不敢，那麼退而求其次，拿美國豢養的洋走狗開刀總可以吧？單是香港，洋走狗要多少有多少，打掉兩名頭號肥瘦漢奸──黎智英與李柱銘已足以收殺一儆百之效。



他們放在枱面上已有策劃指揮佔中這一宗罪，枱底下見不得光的勾當更多，漢奸黎更是反對派金主，將這二奸落鑊，反中亂港集團便潰不成軍，美國反華戰線少了一條，想在香港搞多次顏色革命便門都沒有，總好過向人微言輕的加國開刀。