律政司前刑事檢控專員江樂士退而不休，時不時對港府施政指指點點，近日聲言律政司應設立獨立的刑事檢控專員，如此才能保障「檢控獨立」云云。如此高談闊論，彷彿時光倒轉二十二年，香港仍是港英天下。



江樂士的觀點並非新穎，而是港英撤退前未能實現的圖謀。正如英國事到臨頭才賜予香港人「民主」一樣，港英提出獨立檢控也是回歸過渡期的事，早前解密的英國密件透露，時任律政司唐明治有此構想，但終因擔心中方反彈，此計劃被束之高閣。



九七回歸後，港英餘孽對「獨立檢控」依然死心不息，今次藉梁振英UGL案借題發揮，乃是司馬昭之心。須知道，律政司司長是由中央政治委任，未必是原班過渡的港英餘孽的同路人，在檢控方面，不可能完全符合他們的意。但如果將作為律政司二號人物的刑事檢控專員獨立出來，律政司司長有職無權，就被架空，變成「一司兩制」，方便港英餘孽絕對掌握檢控大權，當年港英孜孜以求的「主權換治權」就成了現實。



大英帝國有數百年的殖民歷史，政治鬥爭經驗豐富，更懂得「司法刀把子」的重要性。江樂士充當港府的後座司機，指點江山，就是為港英招魂。最奇怪的是，港府也好，中央也好，對江樂士大放厥詞不置一詞，形同默認，港人治港淪為餘孽治港，難怪亂象叢生。