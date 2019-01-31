功夫茶：民望低殘拒問責　呢個特首好賴得

燈燈燈櫈，有請今日嘅主角——特首林鄭月娥出場！冇錯，又係佢老人家，吖，應該係「中年」婦女至啱。佢尋朝出席完立法會質詢，畀議員插到背脊開花，家陣又輪到功夫茶嚟贈興，送上「好賴得」牌匾表揚佢「姓賴」嘅精神，真係面皮薄啲都頂唔順㗎。



因乜解究林鄭由「好打得」變成「好賴得」呢？咁就要從尋日立法會講起。話說港府近期施政連環跪低，民怨怒火愈燒愈烈，議員梗係要佢解釋喇，尤其最犯眾怒嘅收緊長者申領綜援門檻，唔止被批評為「欺老太甚」，仲被議員鬧爆港府冇為長者做好就業支援配套、冇檢討退保制度，要求撤回虐老政策。呢啲咪民意昭彰囉！



林鄭把口就話謙卑聆聽，實際上視民意如浮雲，不斷重複政策要有一致性，人均壽命延長所以退休年齡亦要延遲喎，簡直九唔搭八。真係諗極唔明，港府要鼓勵長者就業，點解會變成向最貧窮嘅長者開刀？咁同喺乞兒兜搶飯食有乜分別？廢官諗嘢唔經大腦，政策朝令夕改，跪完又跪，林鄭唔認衰之餘，仲要將人口政策當成擋箭牌，唔係好賴得係乜吖。



各位看官，最精彩一幕仲喺後頭。有議員將林鄭當年競選特首嘅「豪言壯語」回帶，即係「主流民意令我無法再擔任特首，我就會辭職」，問佢幾時兌現承諾。嗱嗱嗱，最新民調顯示，林鄭民望大跌至四十五點五分嘅不合格水平，創上任以來新低，反對率暴升至五成二，而且不滿政府表現及對民生不滿意率分別高達四成九及五成六，家陣唔兌現承諾仲要等到幾時呀？



就係呢嗰時候，林鄭改咗姓賴嘞。只見佢玄壇咁嘅面口，回應話今年外圍經濟不穩，需要政府應付挑戰，佢會同問責團隊繼續努力服務市民喎。睇到喇，人哋叫佢兌現承諾，對連串施政亂象承擔責任，佢就顧左右而言他，文不對題，拒絕就係咪下台作出回應，試問仲有邊個好似佢咁賴得吖。



話時話，林鄭班子又點止佢阿姐一個好賴得，三司十三局各有各姓賴。好似尋日港鐵沙中線又爆大鑊，運房局局長陳帆又賴港府掌握嘅資訊有限，為十問九唔知卸責；又好似「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，問佢點解放生權貴包庇反中亂港集團，佢又係攞住司法呢塊遮羞布，老土到暈。



所以話啫，功夫茶想唔送上「好賴得」嘅牌匾兼且掛埋喺門常開都唔得喇。其實「好賴得」都未算衰，最衰係「好瀨得」，政策排住隊臨天光瀨尿，推出一項跪低一項，咁就真係悲劇咯。