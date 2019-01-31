兩國相交猶如夫婦相處，剛柔進退要拿捏得恰如其分。如果有朋友畏妻懼內，你勸他硬起來，他卻不懂分寸，從此一硬到底，對老婆絲毫不讓，最終卻只會弄得婚姻離散，甚至造成家庭悲劇。



中國改革開放數十年來默默耕耘，對列強處處容讓，如今咱們大國崛起，實力異乎疇昔，不必老是仰人鼻息，故不少評論者認為北京應振起雄風，不怕使硬，持此論者包括本人在內。但對外強硬只是方向性態度，如何攻守進退卻大有斟酌餘地，不能像蠻牛一般向前衝。



去年，美國向中資企業中興通訊禁售晶片，中興一度處於休克狀態，中方則以阻撓美資企業高通收購恩智浦作還擊。為解除困局，國家主席習近平曾致電美國總統特朗普求助，特氏謂基於私人情誼答應了，而且不惜打破美利堅行政、司法的慣例，放過了中興。按雙方默契，中方應以批准高通的收購計劃作回報，但北京最後仍否決了是次收購。



內地很多評論者極力鼓勵國家要對外強硬，按上述事件，中國對美國的態度是來而不往，我想問此舉「夠硬未」？如果當真愈硬愈能示強，高通事件後美國知我天朝聲威，理當俯首低頭，從此唯唯受教才是。事實卻不然，中國否決高通收購後，美國旋即對華入口貨啟動第一輪徵稅措施，接着的施壓一浪接一浪，如今又向規模更大的中資電訊設備商華為興訟，對中國的打擊面愈拉愈闊。



一個男人重振夫綱，不代表就要對妻子寸步不讓，須知過剛則折，如果雙方撕破臉，往後再想容讓挽救便事倍功半了。政治不外乎人情，人情要練達，外交上才能寫出好文章。