有「李漢奸」之稱的民主黨創黨主席李柱銘，日前到台灣接受訪問時，聲稱現時「一國兩制」讓港人失去信心。「漢奸即是漢奸」，李柱銘用盡機會到境外唱衰香港，以損害香港及國家為己任。



李柱銘去年十一月夥同公民黨梁家傑到歐洲議會，妄稱一國兩制「荒腔走板」，要求歐洲議會繼續「監察中國」。二○一四年四月，李柱銘夥同陳方安生向時任美國副總統拜登指香港一國兩制受到削弱。李柱銘自上世紀九十年代，幾乎每年都越洋唱衰香港和一國兩制，令港人聽之生厭。例如一九九六年四月，他在美國華盛頓傳統基金會發表演說時稱：「所謂『一國兩制』及『港人治港』已經名存實亡，而一九九七年自由的香港將由受高度控制的傀儡政府所控制。」



九九年美國用導彈轟炸中國駐南斯拉夫大使館，導致二十多人傷亡，李柱銘竟為美國辯護。《東方日報》引用市民對他的批評，直指李柱銘是漢奸，李居然致電當時的刑事檢控專員江樂士，要對《東方日報》進行刑事調查，結果上演了一場為漢奸作倀的鬧劇。



李柱銘的漢奸思維根深柢固。八八年李柱銘訪問美國時就說：「如果香港繼續做一百年英國殖民地，我想很多人認為是最好的。」九五年四月他又發表文章，表示「敢於當殖民主義的走狗」。○三年六月他又對記者說：「你話我做漢奸，我日日做漢奸，有需要時做漢奸。」自言被指漢奸後「舒服晒」。做漢奸如此甘之如飴，真是不知人間還有羞恥事。