有美國傳媒對中國的人臉識別頗有微言，它說，在深圳的一個十字路口，一個巨大的屏幕播放那些亂穿馬路的行人的臉，這是配備了最新面部識別技術的監控攝像頭的傑作。歹徒們的照片也會在這個屏幕上播放，以警醒其他人。這個技術由深圳雲天勵飛技術有限公司提供，它是中國監控行業中規模較小的公司之一。佔據這個行業最前沿的要數北京市商湯科技開發有限公司和北京曠視科技有限公司，它們的人工智能支持的面部識別系統可能是全球最強大的。



有關公司表示，希望「打造中國城市的眼睛和大腦」，並將警力擴展到「超出人類力所能及的範圍」。論者指這不僅意味人臉識別技術能在幾秒內識別出十幾億人的任意一個，而且還能記錄其人的行為，從而預測出誰有可能成為擾亂社會秩序的威脅。為了實現這一目標，據說中國四十多個市級公安局購買了商湯科技的監控系統。



有關的技術無疑對追蹤逃犯和尋找失蹤人員有極大幫助，可是，由於人臉識別數據氾濫，加上天眼密布，人民的一舉一動好似乜都畀人睇晒。人臉識別與指紋識別、虹膜識別的一個不同在於，後兩種技術需要和已經保存下來的、屬於某個人的指紋或虹膜進行比對，才能作出判斷；人臉識別則不需要，它會自動搜索並拍攝用戶的人臉圖像，故可以進行遠程監控。因此，執法部門可以通過在示威現場拍下的影像識別參與者，這無疑牽涉個人私隱，但目前還沒有相關法規指出這些個人訊息屬於誰？此外，目前還沒有相應的限制保證這種技術不會被濫用，而監視大眾的人又由誰來監督？



有美媒指出，人臉識別竟然從美國的二萬五千個通緝犯照片識別出二十八個國會議員；英國民權組織的調查也顯示，警方依照人臉識別系統抓了很多無辜的市民。針無兩頭利，信焉！