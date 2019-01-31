英國下議院通過議案，排除英國在沒有協議下脫歐；另一方面，獲首相文翠珊支持、由資深議員布雷迪提出、尋求取代北愛爾蘭邊境「最後擔保」的修正案亦獲通過。



表面看來，英國脫歐之路似乎較之前清晰，但英國民意仍然高度撕裂。就在議員們在國會內唇槍舌劍之際，國會外分屬脫歐派和留歐派的民眾分別高舉「只管離（歐盟）」及「停止脫歐」的口號示威。早知今日，何必當初，事後看來，一六年脫歐公投實在相當兒戲，簡簡單單的「脫歐」、「留歐」兩個選項，之後的「路線圖」，在台前推銷的政客卻不甚了了，特別是脫歐派，大喊口號，一味民粹，態度基本上跟特朗普宣稱「貿易戰很容易打、很容易贏」沒有甚麼本質區別。如今搞出個大頭佛，當初主催公投的前首相卡梅倫拍拍屁股走人，任由繼任人收拾爛攤子。脫歐派大將、前外相約翰遜也是「為德不卒」，發現脫歐談判陷入泥沼，毫不猶豫撂挑子，安心做其「塘邊鶴」，在旁邊說三道四。



相對而言，文翠珊知其不可為而為之，倒頗有幾分唐吉訶德的風範。問題是形勢比人強，歐洲理事會主席圖斯克明確表示，愛爾蘭邊境問題不容再談，亦不會重商脫歐協議及其他後備方案；相反，歐盟重申正繼續為英國硬脫歐作準備。其實這也難怪，英國鬧騰了兩年多，歐盟方面的耐性已消耗得差不多，更何況英國國會作出「避免硬脫歐」的共識，正面看固然是為文翠珊增加談判籌碼，但從談判對手即歐盟的角度出發，正好表明硬脫歐是英國人的「軟肋」，豈可輕易鬆口。英國脫歐搞到如今一地雞毛，證明英國選民眼界狹小：他們眼中只有「我想要甚麼」，殊不知世上萬事都是互相協作的結果。