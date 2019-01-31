香港公營醫療人手緊張再度告急，前線醫護人員示威集會，想喚醒當局增撥資源，從源頭解決問題。怎知食衞局與醫管局不是找明星拍片打氣，就是請食魚蛋、燒賣當履行了管理責任。這不僅當前線醫護無到，更將全港公營醫療使用者權益置之不顧。



特首林鄭月娥日前雖然宣布政府將額外預留五億元予醫管局，應對冬季流感高峰期，然而捱得過這個高峰，人手不足的情況始終沒有治本，下一次又再重演醫護人員壓力爆煲大控訴，到時又再緊急撥錢，又再增加津貼叫醫護人員加班。問題是，醫護工作乃關乎生死的任務，相關人員休息不足，在精神狀態欠佳下值班，服務質素難免大打折扣，到時引伸出種種醫療事故，受苦的又是小市民。



有醫生坦言在目前制度下，不少醫護人手被安排去做行政工作，部分更要返內地上國情班，難怪能將時間騰出來睇病醫人的買少見少。這多少亦反映了公院急症室輪候時間動輒以八、九個小時起跳，背後不無原因。日前有新移民婦人懷疑不滿輪候時間太長，怒打護士。香港的醫護人員不但要捱義氣，還要捱鬧捱打，都是拜這個特衰政府所賜。或者，本地醫護要上的應是詠春班、自衞班，否則一個醫護冧了，其本來要應對的三十個病人只能轉嫁給其他醫護處理，這一拳至少傷及三十二人，出手真重。



這位新移民說內地睇醫生很快，不明白香港的急症室搞甚麼鬼。港人也不明這個始終不肯改善醫療死局的政府葫蘆裏賣甚麼藥，只知「生老病死皆不易，衣食住行樣樣難」已成香港鐵律、宿命。因此，應該送內地新移民去上港情班，讓醫護人員專心醫人就對了。