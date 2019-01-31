中美貿易戰是中美兩國很多牙齒印再加很多心戰之後的首場地面戰，戰線暫只是貿易層面，但世界都在注視這場戰事如何發展。美國司法部日前對華為孟晚舟作出二十三項罪的指控，並正式要求引渡，樑子結大了，貿戰還會善了嗎？



美國司法部在孟晚舟一事上遲遲未出招，拖拖拉拉至孟被拘約一個半月後，美國才亮明毒招，在中國的貿戰談判團隊抵達美國，雙方即將就三月一日會否開展更大規模貿易戰展開新一輪拗手瓜、磨牙血的高層談判時，美國司法部又一次巧妙出招，是巧合還是故意呢？



去年十二月一日，中美兩國領導人在二十國集團峰會會面，孟晚舟被加拿大拘捕的消息幾日後轟動世界，如今回顧，美國司法部選定兩個關鍵日子前出招，把孟晚舟當成貿戰肉參，同樣低級的招，但確實有用。



至少，對特朗普團隊來說，這是一條束縛對中國讓步的韁繩，也是一招讓美國倍感有面子的毒招；而對中國，便是為中美談判放出一條狙擊犬，破壞或擾亂貿易談判也好，製造政治及外交談判的雜音也罷，總之，談判難以善了。



中國外交部看穿了美國的陰招，斥責美國出動國家力量來打擊單一公司；官方傳媒罵得更狠，直言所謂的引渡是「假借法律搞政治的鬼」，強調「華為如果被美國壓垮，將是中國崛起的挫折」！



孟晚舟由加拿大的政治棋子變成美國的政治肉參，中國要怎麼做？急於在貿易戰解圍的中國，不能坐看孟晚舟被引渡，即使中國理性地不欲重手還擊，但也無法輕輕放下，否則民憤必燒向自身。



大國崛起路上的中國，被這一波政治角力及以貿易戰為藉口的國力之爭擠至懸崖邊，接下來要繼續忍辱負重，還是以牙還牙？很快有分曉。