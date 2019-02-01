資料顯示，中國電訊設備巨頭華為二○一七年的銷售收入是六千零三十六億元人民幣，約等於中國寧夏和青海一年GDP的總和。華為的產業目標是「打造世界級的跨國巨頭」，它的發展崛起，是中國參與經濟全球化並且取得相當成就的樣辦，在全球產業鏈中地位重要，在5G產業諸多方面領先全球。華為之所以有今天，一個重要原因，是不斷對研究和人才吸納投入巨大。



二○一七年華為研發費用近九百億元，約佔總收入的百分之十五，「絲毫不遜於國際同業」，對此，老美和西方十分警惕不安，他們要瘋狂打壓華為，不僅因為商業競爭，更是要打壓中國經濟發展、國力上升。



去年底，華為太子女、副董事長兼首席財務官孟晚舟被抓捕後，華為在深圳舉辦了名為「二○一八年華為核心供應商大會」，來自全球的九十二家供應商獲獎，美國三十三家，排名第一，包括英特爾、高通等巨頭。中國大陸二十五家，排名第二。日本十一家，排名第三。台灣十家，排名第四。德國四家，排名第五。瑞士、南韓、香港各兩家，並列第六。荷蘭、法國、新加坡各一家，並列第七。



由此可見，特朗普政府要聯同一些盟國打擊華為，不惜同時損害自家企業利益。是華為對中國國家利益的重要性，使老美出狠手，且指使加拿大拘捕孟晚舟，引渡到美國受審，羅織各種商業刑事罪名二十三條。孟晚舟和華為是在為國家受難，為中國的崛起、中華民族的復興、中國人民過上好日子受難。



因此，中國政府必須反擊，保護孟晚舟、保護華為，就是保護國家利益和人民利益，就是在為中華民族的復興崛起撐住脊樑，穩固下盤。此事根本不是甚麼法律之事、法治之事，美國人搬出的這個法、那個法，不過是政治工具和國家之戰的武器而已。中國的反擊當可「以其人之道還治其人之身」，對老美以牙還牙。



這方面，俄羅斯無懼，北韓無懼，做得很好，狠狠打擊了老美的氣燄，中國做不到嗎？不，中國更應做得更好！