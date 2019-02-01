香港回歸二十一年，經歷了四位特首，始終擺脫不了一蟹不如一蟹的怪圈。前三位特首固然不堪提起，現任的林鄭月娥號稱「好打得」，也不過是浪得虛名而已。最新民調顯示，其評分只餘四十五點五分，創上任以來最低水平，支持率跌至三成二，反對率則升至五成二，民望淨值為負二十個百分點。照此趨勢看來，其民望勢必繼續尋底，剩餘任期該怎麼過？



古人說，為政，通下情為急。林鄭政府之所以諸事不順，處處碰壁，正是因為官僚嚴重離地，不了解民意民情。尤其是收緊長者綜援門檻，不僅搞得民怨沸騰，而且促使建制派及反對派罕有地口徑一致，齊聲譴責，可見這個政府確實「能人所不能」。



至於派錢派得一塌糊塗，為區區四千元設置重重障礙，手續繁複，惠民變擾民，更是一大笑話。都說澳門政府管治能力差，其實港府也好不到哪裏去，澳門年年派錢，起碼不會如此混亂，如此窩囊。



港府施政混亂，政策離地，難怪朝令夕改，跪完再跪。曾豪言「官到無求膽自大」的林鄭月娥，如今終於嘗到膽大妄為的惡果了吧？面對千夫所指，她聲稱會將謙卑及擺脫精英主義謹記在心，改善施政。早知今日，何必當初，港產官僚正是以精英自居，不知謙卑為何物，視民意如浮雲，才會不斷撞板，不斷鬧笑話。



說來實在可悲，回歸後中央為香港挑選了四位特首，但都不孚眾望，至今沒有一位可以做滿十年任期。董建華任期算是最長，做了七年八個月後「腳痛」落台；曾蔭權勉強做了七年，卸任後淪為階下囚；梁振英只做一屆五年任期，還引發UGL風波，至今仍未平息。林鄭又將如何？照目前這種情形，能捱滿五年任期就不錯了。她競選時曾經發表「辭職論」，即主流民意令其無法任特首就會辭職，最怕一言成讖，好的不靈醜的靈。



