《紐約時報》近日發表文章，諷刺美國政府對中國電訊設備製造商華為的種種指控沒有「實錘（smoking gun）」，也就是中國人說的「欲加之罪，何患無詞」。但對霸道慣了的美國而言，有沒有證據不重要，重要的是一旦被美國視為威脅，打壓必然無所不用其極。



傻子都看得出，加拿大應美國要求逮捕華為太子女是政治事件，司法獨立只是幌子。而從美國指控華為的諸多罪名看，針對華為是處心積慮，早在十多年前已開始搜集所謂「證據」。華為近年在5G網絡領域一騎突出，美國更加忌憚。美方認為，誰率先掌握5G網絡，誰就掌握了經濟、科技及情報，得5G者得天下。去年初，美國已秘密派人到各個盟國游說施壓，要求對方不得使用華為設備，結果西方國家不是宣布放棄與華為合作，就是有意收緊電訊設備競投政策，想方設法將華為排除在外。



但令人遺憾的是，當美國視中國為頭號敵人，並傾西方世界之力打擊一家中國高科技民企時，中方卻毫無警覺，自我麻痹，幻想着中美是「不能離婚的夫妻」、「太平洋之大足以容納中美兩國」、「救美國等於救中國」、「中美不能離開彼此」，類似外交詞令不可能說服美國人，倒是把中國人自己給迷暈了。「暖風吹得國人醉，直把對手當朋友」，結果在美國發動史無前例貿易戰下，中方猝不及防，進退失據，狼狽不堪。



木秀於林，風必摧之，華為淪為中美貿易戰的犧牲品，原因就是太優秀，優秀到令對手害怕。美國全方位打擊華為，就是對中國高科技能力的「精準打擊」，華為若倒下，「中國製造2025」可以休矣。



華為的命運與中國的命運密不可分，與「中國夢」密不可分，這正是中方對華為太子女被捕大為光火、中加關係陷入谷底的原因。有網民表示，當下，買華為手機等產品不僅是撐華為，更是愛國，確是言之成理。