特區政府最近接二連三的施政災難，民怨沸騰，管治威信受到重創，林鄭月娥在回應傳媒提問時，終於稍微收斂驕矜之態，她說，對近日發生的民生事件，自己有所反省反思，這些事情的執行處理，令市民質疑政府管治能力，甚至對她本人的領導能力有看法，她完全接受批評。



林鄭說「自己有所反省和反思」，究竟是將會反省和反思，還是已經反省和反思，並且有了結果？如果是後者，那麼，她是不是應該就近日政府在民生政策的種種倒行逆施承認錯誤，向公眾道歉？



「反省」即是反躬自省，意思是回過頭來檢查自己的言行得失。林鄭上任行政長官十九個月來，不但沒有因為她的「好打得」施政風格令政府的效率提高，改善民生，反而她的剛愎自用、闇於自見的性格，權力傲慢，漠視民意，乃有接二連三的施政災難。林鄭簡單一句「自己有所反省和反思」就可以「消災解難」嗎？光是嘴巴說「有所反省和反思」是沒有用的，更何況她的態度「軟化」，只不過是為了修補與建制派的關係，並不是真正的痛切反省。所以，林鄭其後在立法會答問時的「謙卑」表現，便令建制派覺得她的「反省表裏如一」！



最新民調顯示，林鄭民望已跌至四十五點五分的不合格水平，創上任以來新低，反對率暴升至五成二，不滿政府表現及對民生不滿意率分別高達四成九及五成六。一七年特首選舉時，林鄭曾許下「主流民意令我無法再擔任特首，我就會辭職」的承諾，那麼她現在的民望創新低，是不是應該鞠躬下台呢？如果面對立法會議員有這樣的「挑釁」言詞，秉性倨傲的林鄭即使不反唇相譏，也只會顧左右而言他，迴避問題。



看到最近政府在修改長者綜援政策、派發「關愛共享」四千元、回應沙中線醜聞和醫護人員譁變等問題上的朝令夕改，進退失據，已到了匪夷所思的地步。主要官員的民望如江河日下，這些庸官如果在民主國家，恐怕早就要捲鋪蓋。至於一向被認為廉能的政府首長級官員，「高薪低能」者比比皆是。



說到這裏，筆者不禁想起明代思想家呂新吾論為政之道的幾句話：「興利毋太急，要左視右盼；革弊毋太驟，要長慮卻顧。」（《呻吟語‧治道篇》）林鄭月娥大概沒有讀過呂新吾的《呻吟語》，所以不會明白「以不擾為安，以不取為與，以不害為利，以行所無事為興廢起敝」是甚麼意思。她上台後的種種政策興革正是擾民、害民，搞到民眾不安，社會不利！以林鄭月娥為首的特區政府，做得到「興利毋太急，要左視右盼；革弊毋太驟，要長慮卻顧」嗎？