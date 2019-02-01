港鐵沙中線紅磡站工程又爆醜聞，最新曝光的是工程紀錄不齊全及未經當局同意擅改施工方法，前者紀錄缺失多達四成，後者部分鋼筋由「搭接」被擅自改成「用螺絲帽」接駁，港府得悉事件已有半年，但一直與港鐵合謀隱瞞，直到獨立調查委員會聆訊完結才和盤托出，及至輿論嘩然，林鄭昨日才不情不願將新醜聞納入聆訊補鑊。



由此可見，這個政府不但毫無誠信，直情危險，一旦沙中線通車後才發生倒塌意外，乘客淪為「沙中人」、「兵馬俑」絕非危言聳聽。



毫無例外地，醜聞又涉及禮頓。人們不明白的是，港府和港鐵作為禮頓的「大老闆」，為何醜聞爆完又爆，豆腐渣揭完又揭，禮頓依然毫髮無損，甚至在聆訊中表現得氣燄囂張。如此爛公司竟能包攬港府幾百億元工程，表現再差依然袋袋平安，大概在洋人眼中，港府和港鐵是最可欺的水魚，香港納稅人則是最可憐的冤大頭。



與此同時，當局鑿開石屎檢測鋼筋螺絲帽的扭入情況，不僅不達標比率極高，復被揭發港鐵倡議的超聲波量度方法，誤差竟超過十毫米，換言之，過去的檢測完全沒有意義。



港鐵胡混度日到何等程度，令人膽戰心驚，而港府監管之九流，同樣令人信心直插谷底，不將紅磡站拆卸重建，實在無法挽回公眾信心。問題是，港府向來面子大過天，至今沒有重建之意，運房局局長陳帆甚至明言正與港鐵研究局部通車。試問一個紅磡站已如此不堪，誰能保證其餘車站沒有問題？



更不可不提，伴隨偷工減料而來的往往就是貪腐，港府和港鐵在十問九唔知之下，竟斷言事故不影響結構安全、沒有刑事成分、拒絕報警，真不知哪裏來的自信！事件發展下去還有多少更驚人的內幕被揭露，令人不敢想像。