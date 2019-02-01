二○一三年初，筆者曾經在報章專欄中唱好樓市，建議首次置業者要抓緊機會，當心「蘇州過後冇艇搭」。及後幾年港樓升多跌少，氣勢如虹，當日最便宜的首置房子尚在三百萬元以下，今日就要五百萬元左右了。



去年初，市場大部分都是看好聲音，樓盤銷售處興旺得猶如年宵市場，本欄卻在年中開始唱反調，說樓宇的租金回報率已近於銀行定期存款，這是影響樓價起跌的重要指標，提醒讀者市場已臨近轉角。事實證明，樓價在八月便開始回落，至今跌幅約一成，目前看淡者眾，未來的樓價走向究竟如何？



樓價下跌一成至一成半，調整幅度應已足夠，不要信那些危言聳聽之論。有國際調查機構指出，香港人要用二十一年的收入才能買得起房子，遠高於第二、第三位的溫哥華和悉尼，這兩個城市只消十二年左右。單看數字，會把不少港人嚇得半死，覺得本地的樓價高得瘋了。



然而，香港的樓價固然是高，但跟其他城市相比，卻並非當真如此「離地」。此地有近半人口居於公營房屋，悉尼人及溫哥華人卻沒這等福利。扣除約半數的低收入階層，再加上港樓已下跌一成，以此標準再作統計，其實港人買樓的困難程度，跟不少國際城市相差不遠。



依據國際標準，每月供樓負擔如超過家庭入息一半，即屬危險，目前港人平均只動用了入息的百分之三十六供樓，尚屬健康水平，也跟世界其他大城市的居民相差不遠。你大抵不會認為英美國家的年輕人，只需動用入息的一、兩成供樓，就能擁有理想居停吧？



事實上，美國的加息周期已經接近尾聲，供樓與存款利息都難有大幅上調的空間，而且未來香港私樓的供應量可能不加反減，樓市跌至現水平，應該已有支持力。