林鄭月娥上任逾一年半以來，施政乏善可陳，反而頻頻製造人為災難，處處碰壁，政策推出一項跪低一項，朝令夕改，搞到天怒人怨，其「好打得」形象亦隨民望拾級而下。「官到無求膽自大」嘅佢，一單收緊長者綜援申領門檻，一錯再錯，愈補鑊愈大鑊，林鄭及一眾高官自取其辱！



現屆政府施政甩漏之事特別多，政府坐擁金山銀山，為一千幾百甚至二百蚊而蒙上「虐老」污名，是稍有良知嘅政府都不應犯嘅低級錯誤，可惜佢哋就係「善財難捨，冤枉甘心」，大舊大舊錢花在假難民身上，狂燒公帑數十億元資助佢哋打官司，美其名曰「人道津貼」，難怪政府被轟對弱勢社群刻薄寡恩，對假難民就大愛無疆！



至於派錢四千元，本來應該大家高興，但一眾廢柴高官卻搞到滿城風雨；流感高峰期公立醫院人手嚴重不足，醫護人員谷爆；中環灣仔繞道通車，指示牌唔清唔楚，變成「擾道」；推電動車又欠整體政策配合，充電設施嚴重不足，有關官員又冇提出任何改善之策，淨係稅務優惠都好難叫人改用電動車。



講真，特區政府嘅高官，人工高過美國總統，可惜完全見唔到佢哋有「迎難而上」嘅魄力，有啲高官甚至要睇報紙先知發生乜事，有啲又霸着毛坑不拉矢，該檢控嘅唔檢控，甚且大玩放生，難怪「福地」諸事不順，民怨沸騰！



林鄭民望大瀉，連帶市民對政府的表現亦轉趨負面，呢位「志不求易，事不避難」嘅特首，眼見形勢不妙，也只好暫時放軟身段，話市民質疑佢嘅領導能力，佢「完全接受批評」，更強調佢「有反省、有反思」。一向「好打得」嘅林鄭忽然變咗「好忍得」，但是否真正反省，外人不得而知，問題係要拿出實際行動，撥亂反正，不再庇奸護淫，否則再多嘅反省同反思，只是蛤蟆夜鳴，徒惹人厭。