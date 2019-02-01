產評：美緩加息縮表　經濟禍福難料

美國聯儲局議息會議維持利率不變，聲明顯示加息步伐將會放慢，更可能會提早終止縮表（即提早停止收水），顯見美國經濟前景充滿不明朗因素，近幾年的緊縮貨幣政策面臨重大調整。



對全球而言，這誠然並非好消息，須提防年內全球經濟轉差的速度比想像快。一旦又重回放水量寬的老路，進一步深化全球債務危機，只怕一場世紀金融風暴，始終無法躲避！



今次議息聲明有兩大看點。首先，聯儲局會修訂政策前瞻指引，刪除「進一步」加息的措詞，改為承諾對加息要有耐性。其次是，該局準備在必要時調整資產負債表正常化的進程，意味在危機出現時，可能會暫停縮表。一如預期的議息結果，全球股市普遍上升，但其實聯儲局的言論，向市場發出一個清晰訊息，就是促使美國經濟復甦步伐逆轉的因素正在上升，哪為何值得高興？



中美貿易戰，固然是其中一個重要的不明朗因素。到底三月初限期前能否達成初步協議，至少能排除再互相加徵關稅的疑慮，至為關鍵。去年末季美股由高位回落，美國政府停擺逾月後暫時恢復運作三周，到底二月中會否又再停擺，乃未知之數。



與此同時，美國企業公布的業績好壞參半，商業固定投資增長放緩，美股僅靠對貿易談判的憧憬支持。一旦談判結果未盡人意，甚而美國政府又再停擺，美股連續兩季出現大幅調整的話，將損及消費和企業投資信心，經濟增長放緩的速度，可能會較市場預期為快。



如是者，緊接提早停止收水的，乃市場預期美國將出台更多財政刺激計劃，聯儲局不但不再加息，更有機會減息，以力挺經濟。這樣的後果，是令美元承壓，資金持續流出美國，新興市場內部貨幣寬鬆的空間亦變相擴大，再次加劇資產泡沫，債務繼續膨漲，至難以自拔的境地。



事實上，現時美國的核心通脹為2.2%，已超出聯儲局的2%通脹目標，如何在控制通脹和避免債災兩者取得平衡，確是一個難題。明年美國總統大選，以目前美國經濟趨勢，只怕好景不常。特朗普爭取連任的撒手鐧，可能就是暫停縮表，並祭出「QE4」再推量寬。有別於過去十年的量寬環境，如今美債的最大海外買家─中國經濟自身難保，歐洲又一盤散沙，國際油價已處低位，一旦發爆地緣政治風險，難保經濟長期低企下去。



天要下雨，是禍擋不過。也許全球天文數字的債務終歸要來一次集體大撇帳，經濟始有望找到新的起步點！