香港踏入冬季流感高峰期，公立醫院人滿為患，前線醫護不勝負荷，護士、醫生都有舉行集會，向醫管局表達不滿。特首林鄭月娥日前宣布，再撥款五億元支援醫管局的額外開支。可是，這「老大難」問題並非付錢就能夠解決。



香港面對人口老化，病人有增無減，醫護人手長期不足，單單撥款並不足夠，特區政府首要是增加醫護人員學額以及挽留人才，然而培訓人才需時，挽留人才不容易，這兩項措施始終救不了火，政府現時更要做的是求助外援，增聘境外醫護並放寬境外醫生執業試要求。



政府督導委員會曾經針對醫護人手不足的情況提出十項建議，包括吸引非本地培訓的醫療專業人員。醫管局亦曾經建議引入境外醫生，容許他們免試在公立醫院執業。然而，有關建議遭到本港醫護組織反對，聲稱擔心降低門檻會拖低本港醫療服務質素，損害公眾利益。



無論從港人福祉出發，抑或想減輕自身的工作壓力，輸入境外醫護人才都是良策，希望本港醫療組織醫者仁心，客觀理性對待問題。



事實上，醫院輸入外援是大勢所趨，世界各地早已有先例，不同國家或地區會因應需要，設立適用境外醫生招聘機制，例如新加坡，設立一張列有一百五十八所世界知名大學的名單，如果是畢業於名單中大學的醫科畢業生，只要符合年資以及專科資格，便可以在新加坡免試執業，為新加坡引入了大量醫護人手。



目前在新加坡服務的境外醫生，佔該國醫生總數超過四成，大約五千多人。香港現時境外醫生佔本港醫生總數不足百分之零點一，只有約十人，明顯看到招聘境外醫生政策出現問題。



因此，特區政府應該借鑑新加坡的成功經驗，盡快簡化本港的境外醫生招聘機制，以紓緩本港醫護人手嚴重不足的問題。