世界視線：美退中導條約　引發歐洲恐慌

華府日前宣布，將會退出與前蘇聯簽署的《中程導彈條約》。此舉將重啟冷戰時代大國間的軍事競賽，而歐洲處於美國、俄羅斯惡鬥的夾縫之間，更分分鐘遭受池魚之殃。



北約成員國常駐代表上周在比利時首都布魯塞爾北約總部，圍繞《中導條約》與俄羅斯代表舉行特別會議，期間北約代表指控俄方研發及部署的新導彈，有違《中程導彈條約》，而且有關新型導彈更難被偵測、可流動發射並可搭載核彈頭，令西歐城市的預警時間減少，並降低了使用核武的門檻。北約秘書長斯托爾滕貝格會後承認，未能說服俄羅斯改弦更張。



根據《條約》規定，簽署各方不研發、生產、測試及部署射程五百至五千公里的陸基巡航及彈道導彈。



諷刺的是，美國單方面指控俄方違約，美軍卻被指控在東歐部署、聲稱應對伊朗威脅的導彈防禦系統，只要稍加改裝，即可成為射程及於俄國境內的中程巡航導彈。



事實上，美、俄退出《條約》之所以令歐洲各國緊張兮兮，是因為此前雙方的長程導彈擁有「互相保證毀滅」的威力，歐洲作為俄羅斯近鄰，處境反而相對「安全」，但《條約》撕毀後，俄羅斯將可堂而皇之將導彈瞄準歐洲。俄羅斯早已表明，美國將像冷戰時代一樣，在歐洲國家部署中、短程導彈，並且針對俄羅斯，而俄方亦將採取對等措施，瞄準這些導彈。



人們可以看到，特朗普治下的美國，繼續要求盟友「無限效忠」，活脫脫就是冷戰時代搞的敵我對立那一套。現下歐洲內部問題紛紛擾擾，英國脫歐亂局不知伊於胡底，成員國之間就難民、政財紀律等問題的分歧日深，面對美國的「淫威」不得不低頭。從制裁伊朗到壓制中國，再到對委內瑞拉「一國兩府」的取態，或情願或半推半就，歐洲最後還是要「歸隊」。問題是，特朗普既要有「老大」的排場與威風，卻拒絕盡「老大」的義務。最近再有消息傳出，特朗普不滿北約軍費增長率過慢，有意退出北約，說到底在特氏心目中，協助歐洲抵禦俄國，跟敍利亞一樣，也是「別人的戰爭」。