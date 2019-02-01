功夫茶：干預司法膽粗粗　難民之父再獻醜

各位看官，今日功夫茶想同大家研究吓何謂法治。簡單講，就係每個人都要遵守同一套法律，唔會因人而異，但香港反對派就唔同講法，咪睇佢哋開口捍衞法治，閉口司法獨立，其實龍門任搬，好似「假難民之父」張超雄吖，呢頭捍衞完假難民福祉，嗰頭盲撐豬隊友「權利」，干預司法，凌駕法治，我呸！



係咁嘅，白鴿黨尹兆堅同林卓廷喺舊年立法會審議高鐵「一地兩檢」條例草案期間，搗亂議會，傷及兩名保安員，結果被控一項阻礙立法會人員執行職務罪，尹兆堅仲被加控一項普通襲擊罪添，案件定於四月第二次預審。律政司向立法會申請特別許可，要求六名立法會人員就會議程序作供。



好喇，正所謂養兵千日、用在一朝，平時懶係關心弱勢嘅張超雄，唔聲唔聲突然化身攔路虎，喺大會動議反對，仲話呢單畸士係政治打壓，動議係為咗維護立法會尊嚴同埋議員表達自由，反對行政通過司法介入立法會喎，大有一夫當關，萬夫莫敵之慨。佢老哥仲話，案件喺會議廳內發生，議員行使發言權利受到立法會特權法保障。嘩，咁講法，即係議員喺會議廳殺人放火都有免死金牌喇？



即係咁，反對派歪理當真理，大搞雙重標準，大家已經見怪不怪。呢，佔中七警及前警司朱經緯被判刑，佢哋拍手稱快，話司法公正；律政司放生漢奸黎政治黑金案，佔中案又唔起訴，連刑事恐嚇東方報業記者案都冇晒下文，佢哋粒聲唔出。到咗家陣律政司要求傳召立法會人員作供，盡市民責任啫，佢哋就上綱上線話政治打壓，真係乜都係佢哋講晒。好明顯喇，法治喺反對派眼中就好似一條橡筋咁，可以任意拉扯，搓圓撳扁，結果建制派都忍唔住狂寸，話估唔到「假難民之父」會赤裸裸包庇同僚，搞到司法獨立蕩然無存喎。



咁當然，無恥係無恥者嘅通行證，反對派不嬲以為自己有法外特權，打橫行都冇問題，唔係冇原因嘅。事關司法機構一味包庇縱容，壯大咗佢哋個膽，最經典莫過於長毛喺立法會搶官員文件被控藐視罪，法官話有關條例不適用於立法會議員，並以搶文件係言論自由嘅體現為由，判其無罪，好嘢唔好嘢呀？有司法保護傘撐腰咯喎，佢哋以為議員權力無限大又真係唔出奇㗎。



講到尾，家陣嘅香港，不問是非、只問立場，有乜嘢係冇可能發生吖。咪畀功夫茶批中，律政司擺出煮重兩隻乳鴿米嘅架勢，最怕做戲咁做，最後又係高高舉起、輕輕放下嘅咋。