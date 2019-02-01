正論：追究豆渣沙中線　先懲失職廢官僚

林鄭月娥上任年半以來，好事沒有做過一件，反而頻頻製造施政災難。派錢鬧劇、收緊長者綜援政策一錯再錯、中環灣仔繞道變「擾民之道」且不說，單是港鐵沙中線基建醜聞沒完沒了，就徹底砸爛其「好打得」招牌，「港人治港」儼然淪為「廢人治港」。



香港首條千億鐵路沙中線淪為豆腐渣工程，去年六月以來連爆醜聞，港府其後煞有介事成立獨立調查委員會，不料就在聆訊剛剛結束之際，紅磡站近日再揭弊端，分別是南北隧道及停車處三個地方的施工紀錄缺失，及擅自改變施工方法，前者紀錄缺失高達四成，後者部分鋼筋由「搭接」改為「用螺絲帽接駁」。更令人無法接受的是，港府與港鐵一早知情卻聯手「臭屎密冚」，將公眾蒙在鼓裏，若非擔心紙包不住火，還不知道要隱瞞多久。



鑑於眾怒難犯，林鄭月娥不得不再次跪低補鑊，聲言嚴肅跟進、全面追究及徹底改善，並將事件納入獨立調查委員會一併調查。沙中線出了這麼多紕漏，全面追究、問責自是應有之義，但問題是，港府從來是說一套、做一套，今次會不會又是虛晃一招？沙中線醜聞能否水落石出？有關責任人最終是否受罰？公眾只能拭目以待。



不可不知，沙中線共有十個站，紅磡站百孔千瘡，難道其餘九個站就全部安全？港府只調查紅磡站卻不及其餘，藉口是全面調查費時失事，拖延通車時間，然而，沒有甚麼比生命安全更重要，在未能證明其他車站安全之前，決不能貿貿然局部通車，否則隨時有車毀人亡之虞，有人預言乘客會淪為「沙中人」、「兵馬俑」，只怕一語成讖。



還有，港府將責任推給港鐵，港鐵將責任推給主承判商禮頓，而禮頓則「大到不能倒」，手中持有數百億元的政府工程合約，而這些合約有如「人質」，難怪其態度傲慢，有恃無恐。事實上，當局早前宣布的所謂處分，不過是禮頓十二個月內不能競投政府合約而已，這對手上工程做不完的禮頓而言，無異於隔靴搔癢，哪怕將暫停投標期延長一倍，仍然沒有阻嚇力。說到底，港人治港其實是「餘孽治港」，崇洋媚外早已融入血液，除非對港官實施徹底的「基因改造」，否則，不可能指望港府放棄「外來和尚會唸經」的思維。



另一方面，沙中線醜聞長爆長有，港鐵及禮頓固然難辭其咎，港府監管失職才是禍根所在。運房局局長陳帆曾自爆「看到報道才知情」，這是對「尸位素餐」的不打自招。港府敢向港鐵動刀，可以象徵性懲罰承判商，但敢於「刀刃向內」，追究失職官員的責任嗎？如果失職官員非但不受罰，反而可能獲獎或受勳，又怎麼可能殺一儆百？



香港問題千頭萬緒，大型基建淪為豆腐渣的代名詞，說到底就敗在港府不僅無能窩囊，而且官官相護。林鄭月娥日前聲稱會「反思、反省」，是焉非焉，大家不妨聽其言而觀其行。