神州觀察：奇葩證明滿天飛　百姓何來幸福感

中國司法部日前表示，截至去年底，全國各地共取消證明事項六千餘項，為群眾和企業解決了諸多麻煩，令他們增強了幸福感。這等於不打自招，承認六千多項證明事項過去為群眾及企業增加了麻煩，剝削了他們的幸福感。



誰都知道，內地職能部門打着為人民服務的旗號，幹的是添煩添亂，「門難進、臉難看、事難辦」且不說，光是種種奇葩證明就讓民眾吃盡苦頭，不必要的、無法證明的、有需要但無法辦到的，統統都得辦齊，否則任你跑斷腿也沒用。有些證明更是千奇百怪，匪夷所思，譬如證明「你媽是你媽」、「結婚前未婚」、「我是我」；更有甚者，大活人明明站在面前，仍要證明自己是活着的，還有嬰兒需出具無犯罪紀錄證明，實在是荒唐透頂。



最離譜的是，部門與部門之間亦常常「神仙打架」，彼此需證明自己是真的，比如湖北有殘疾人士，明明擁有殘聯核發的殘疾人證，卻被要求去殘聯證明該證是真的；深圳有居民為繼承遺產，在所屬街道辦開了親屬證明，而公證處卻要求街道辦證明其開出的證明是自己開的。說到底，各種離奇古怪的證明滿天飛，根本就是刁難老百姓。



天下苦奇葩證明久矣。若非當局主動公布有關數據，一般人恐怕做夢都想不到竟有六千多項之巨，老百姓曾遭受了多少折磨，嘗盡了多少辛酸，盡在不言中。當局口口聲聲權為民所用，情為民所繫，其實是苛待人民不擇手段；所謂的簡政放權、提升行政效率、激活市場活力，到頭來都是適得其反。



情願將心思花在如何發明奇葩證明上，也不願為百姓設身處地多考慮一下，這樣的政府部門愈多，百姓的苦難就更重。而官方這麼愛折磨百姓，除了耍官威、過權力癮，更多的是為了撈好處、肥自家。政府近年落力推行「放管服」改革，希望解決群眾辦事難、環節多、費時費力等問題，本來是利國利民的好事，奈何事實往往是事與願違，一些好政策始終經不起官僚腐敗、形式主義的折騰，以至荒腔走板，變利為害，叫人惋惜。



正如當局所說，簡政放權是一場自我革命，是割自己肉的行為，問題是，有多少人真心願意讓利於民，捨得割自己的肉、革自己的命？沒好處的事誰會主動去做？不少官員耍慣了官威，享受慣了腐敗，不對民眾炫耀權力就覺得渾身不自在，不把百姓折騰得死去活來便睡不着覺。就算這六千多項奇葩證明被永久清除，誰敢保證不會有更多的奇葩證明冒出來？



值得一提的是，當局在浙江試行政務改革，並成立「最多跑一次辦公室」，惟新上任的杭州市長曾於暗訪中吃盡閉門羹，一件事也沒辦成，這才是中國的現實。