功夫茶：派錢派到一鑊泡　港產官僚腦生草

有個笑話︰到底換一個燈泡，需要幾多個英國人？答案係五個，除咗一個負責換，仲有兩個負責扶穩張梯，兩個負責圍觀。睇吓今時今日港產官僚，第樣嘢唔見咁叻，施政僵化低效卻青出於藍勝於藍，真係唔到你唔服！



各位看官，睇吓政府派四千銀派到亂象叢生，天怒人怨就知咩事。「關愛共享計劃」尋日正式接受申請，結果不出所料又係倒瀉籮蟹，有交表處嘅收集箱冇耐就塞爆，要由專人負責清空；又有申請者表格未釘好，信封口未封實，要出動職員從旁協助。亦有部分收集箱因為冇配備鎖頭，基於私隱考慮一度延遲收表，總之就沒有最亂，只有更亂。



咁都未算喎，成個派錢計劃一闊三大，淨係請人處理申請表格已經用咗一億幾銀，市民未見官先打三十大板。唔講猶自可，一講把幾火。前朝政府全民派六千銀，受惠人數多一倍，金額大三倍，但行政費用卻足足少三分之一，你話依家班官係咪頭大冇腦，腦大生草吖！有市民就講得啱嘞，政府要處理二百幾萬宗申請，點會冇甩漏？咪話功夫茶唔提醒，特衰政府堅持選擇性派錢已經搞到怨聲載道，如果再有人應攞而冇得攞，到時實同你死過！



真係諗極都唔明，派錢計劃醞釀經年，到頭來「補漏拾遺」愈補愈漏，派發地點唔就腳、表格供不應求，甚至夠膽死叫申請者自備紙張列印，市民錢未到手先被玩殘，咁搞法到底係官老爺所講嘅「利民便民」定係「擾民辱民」，大家心裏有數。



查實使乜講咁多吖，淨係開放網上申請已經解決一半以上問題。最簡單一樣嘢，最起碼班後生仔網上Click幾Click搞掂，唔使好似依家咁現場交表打晒蛇餅；網上交表仲有樣好，交妥之後有晒檔案編號，申請人過後都有得追，唔似得依家咁，市民交表後官老爺關人個關，呢個政府連選民登記資料都可以遺失，會唔會整唔見閣下份form，冇人話得埋。仲有嗰班海外留學生又點算，唔通要人專程搭飛機返嚟攞區區四千銀？港府開口埋口「打造智慧城市」，連網上交表咁基本嘅嘢都搞唔掂，好心搵盆水照下自己先喇！



一句講晒，港產官僚派錢派到一鑊泡，除咗因為愚笨，更加因為傲慢。梳打埠全民派我偏要揀嚟派；前朝派六千我偏偏派四千，美其名曰「公帑用得其所」，實際上係唔甘心畀市民鬧到跪低，於是乎重重設限防賊咁防，咪等你班友以為攤大手板攞錢咁過癮。財政預算案即將出爐，難為財爺劏房波搞公眾諮詢懶幽默，叫市民「交個波畀佢」，家陣民怨沸騰，一個二個波餅省埋佢度就有份！