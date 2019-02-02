世界視線：聯合國欺善怕惡　任由華府搞委國

委內瑞拉政變，形成一國兩總統局面，原總統馬杜羅指特朗普找人暗殺他，而自封「看守總統」的反對派領袖瓜伊多則聲稱馬杜羅派特別警察到家威嚇其妻兒，令對峙氣氛更緊張。與此同時，有指兩架俄羅斯客機抵達委國首都加拉加斯，起初惹人懷疑是援兵，克里姆林宮澄清是假新聞，沒有派兵到委國。有說客機是運走黃金儲備，令人猜測馬杜羅自覺形勢不妙，部署夾帶逃亡。槍桿子出政權，馬杜羅最大靠山是軍方，近日出現變數，委內瑞拉駐美的軍方高官向反對派投誠，瓜伊多不斷向軍方要員招手，挾民意以令軍隊，馬杜羅政權出現暗湧。



委國內部局勢未明朗，外國勢力的取向卻是清楚不過。中俄兩大國依然承認馬杜羅政府，美加和多個拉丁美洲國家都擁護瓜伊多掌政，歐洲議會在布魯塞爾的特別會議上投票通過，承認瓜伊多是委內瑞拉實際國家元首。聯合國秘書長古特雷斯表示，希望以斡旋方式解決委內瑞拉政治危機，又強調需由全體成員國決定承認委國政權誰屬。



聯合國的反應一如以往，令人失望，正如外界對其評語是無用與無能。二戰結束後，中英美蘇等戰勝國聯手成立聯合國，希望透過一個認可國際組織去消除及防止戰爭，維護和平，後來加入關注人權等使命。聯合國總部設在紐約，顯示美國佔有重要角色，有統計指聯合國七成官員由美國指派，兩成半費用由華府付帳。美國對聯合國重要性愈來愈大，大到失控自把自為，多次派兵攻入外國，完全沒有事前通知，聯合國淪為橡皮圖章都不如。



美國四處開戰不敢管，白宮對北韓下手卻不敢不從，聯合國對平壤實施制裁與日俱增，連俄國也看不過眼叫放寬措施，聯合國仍緊咬不放，最新指控北韓「倒貨」走私數字上升。查實北韓核試未對外國造成實際傷害，美軍的槍炮下卻是無數異國亡魂。美國在委國攪局，聯合國竟然視若無睹，稱交由全體成員國定奪，顯然不想得罪白宮。典型的欺善怕惡，一次又一次讓世人搖頭嘆息，使聯合國的公信力消磨殆盡。長此下去，不如改叫做阿美利堅聯合國吧！