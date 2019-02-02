正論：施工紀錄不翼飛　多少髒事埋沙中

千億沙中線工程醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭，港府及港鐵瞞得過就瞞，瞞不過就以擠牙膏方式揭露醜事。當局日前才說紅磡站施工紀錄表格缺失為四成，言猶在耳，昨日又改口稱缺失數量遠超此數，而且傳出會展站也有同樣問題。港府和港鐵毫無誠信，沙中線醜聞深不見底，更驚人的內幕必然還在後頭。



立法會鐵路事宜小組委員會昨日開會討論事件，席上的港鐵高層自揭紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及列車停放處，港鐵所掌握的「檢查及測量申請表格」比例分別只有兩成七、六成四及三成七。換言之，整體施工紀錄表格缺失高達約六成，最高更達七成三，此言一出，議員無不大嘩。



很明顯，事件嚴重性超乎外界想像，承建商禮頓在欠缺大量表格的情況下，港鐵居然容許繼續動工，禮頓居然可以照領工程費，絕對不是港鐵一句趕工就能輕輕帶過，當中是否存在串謀造假，貪污舞弊，甚至毀屍滅迹，不能不令人懷疑。運房局局長陳帆亦不得不自打嘴巴，從日前說事件不涉刑事，毋須報警，轉軚稱事件可能涉及詐騙，已轉交執法部門調查，並保留對港鐵的追究權利，再次為港府監管失職、高官尸位素餐寫下最佳註釋。



儘管港鐵高層終於承認監工「直頭做得差」，陳帆亦提出三層審核方法補鑊，包括要求港鐵就沙中線全線車站做內部審計，路政署及政府監核顧問在專家顧問團監測下檢查沙中線其他車站，以及港鐵最後必須向屋宇署提交所有施工證明文件，但隨着沙中線淪為本港史上最大規模基建醜聞，不管當局如何補救，市民對這條豆腐渣鐵路的信心早就直插谷底。尤其至今沒有一名官員問責，益發顯得港府所謂的全力調查只是說得好聽，僅林鄭至今拒將沙中線其他問題車站一併納入聆訊，已知一切無非是緩兵之計，旨在為港府監管失職卸責。



可以看見，港府現時擺出的態度就是將責任推給港鐵，港鐵將責任推給禮頓，而禮頓則「大到不能倒」，連聆訊都表現得氣燄囂張，依港府處理醜聞的一貫套路，一待事件降溫，過了海就是神仙。但正如學者指出，施工紀錄表格是工程繼續進行的憑證，承建商也是以此通過港鐵向政府收取項目費用，如果沒有層層審批，不可能獲得撥款，當中既有港鐵人員，更有港府官員，當局不可能查不到。不近情者多藏奸，港府和港鐵「十問九不知」，如果不是敷衍，就是存心包庇。



內地官場有句流行語「水很深」，沙中線醜聞長爆長有，背後顯然也是「水很深」，還有多少不可告人的秘密將會浮面，想一想也令人不寒而慄。這條千億鐵路是曾蔭權爵士拍板興建的十大基建之一，經歷三屆特首，最終淪為千億恥辱，見證了一國兩制、港人治港如何沉淪。最怕港府面子大過天，為趕通車而犧牲工程質量，甚至默許有關方面繼續造假，將來一旦有甚麼意外，市民淪為「沙中人」、「兵馬俑」絕非危言聳聽。