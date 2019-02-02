神州觀察：富豪京城亂僭建　執法只欺弱勢人

陝西西安秦嶺違章別墅群，中央高層六次批示都無法拆除，被指是「政令不出中南海」的典型。惟被稱為「天子腳下」的北京城，竟然也有住着權貴的別墅群，大規模僭建，無人敢拆，令人嘆為觀止。



據報道，北京朝陽區一處富人社區內，至少有逾二百戶的別墅業主，近年來大肆違規建設、私搭亂建，甚至僭建五層高樓房，附近居民指不少業主有「背景」，質疑當地政府官員包庇縱容。最可笑的是，當地政府雖然承認該別墅區存在違法建設，卻表示要「依法依規」，逐步對其進行拆除。



官方的表態，不得不令人聯想到北京前年發生大興區火災慘劇後，市政府全面清查違章建築，以保安全、防隱患，不但行動迅速，停水停電停氣，甚至動用警力驅逐住在僭建屋中的外來人口，很多基層民眾因此在天寒地凍之下流離失所，以致被扭曲成清理「低端人口」的排外行動。



現在看來，前年的京城清理僭建行動，不排除只是針對弱勢群體，否則為何上述別墅區的二百戶業主，能夠在市政府的眼皮下，以及在當時全市聲勢浩大的清拆違章建築行動中肆意僭建？這是多麼的諷刺！



另一方面，事件也折射出地方政府執法不公，知法不執法的現狀。據報道，涉事別墅區前年已遭民眾多次舉報僭建，但政府就是不敢拆。如今卻說要通過法律程序才能執法，顯然又是在欺騙公眾，試圖拖延時間，只要輿論不再注意，僭建問題就不了了之。



悲哀的是，地方政府對富人違法宣稱要按法律程序，不可強行執法，但對平民百姓卻從來不講法。過去十幾年，地方官員恃權凌弱，尤其是地產領域，野蠻拆遷無日無之，潑糞、放蛇、高音喇叭等殘民手段，無所不用其極，甚至連拆遷補助也貪墨。



當年鄧小平提出「讓一部分人先富起來，然後先富幫助後富，走共同富裕道路」。但現實卻是，一小部分人確實先富了，卻未幫助窮人，回饋社會，反而為富不仁，無法無天。事實上，內地的地方政府向來也只維護權貴利益，富人不止僭建房屋獲得包庇，就連逃稅數十億也不用坐牢，貧民走私數萬元卻身陷囹圄。



多年來，不少地方官員和無良開發商欺凌百姓，鮮見有人擔責或上法庭，包括黑心疫苗等食品藥品安全問題上，也難見有受害人維權成功。官僚衙門對百姓的利益、怨氣置之不理，或哄騙推諉，或恐嚇打罵，或送精神病院，一旦上訪，就圍追堵截，打擊報復，使民怨愈來愈深。顯然，當今神州貧富懸殊，社會矛盾激化，其中很大原因就是政府重富輕貧。當局誓言要依法治國，惟問題不在法規，而是地方衙門執法不公，知法犯法。