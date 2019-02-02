沙中線紅磡站工程問題似乎暴露出愈來愈多管理與制度的失誤。



工程的責任主要在於三方，一是總判頭禮頓公司，二是港鐵，三是政府的有關部門，特別是運輸及房屋局。現時的情況是政府推卸責任給港鐵，港鐵推卸給禮頓，禮頓全然不作反應，問責變成老鼠拉龜，無處入手。不過，這樣的困境是人為製造出來的假象，政府與港鐵為何可以推卸責任？禮頓為何可以對各種質問不作回答？



從工程和財務管理的制度與程序來看，禮頓、港鐵與政府三方都應同時具備有關的文件數據以茲證明，為何可以容許只有禮頓才有呢？港鐵與政府說禮頓不呈交有關文件，故此一直被蒙在鼓裏，可禮頓不呈交文件早已發生多月，為何政府與港鐵不去主動追查呢？



港鐵日前表示，有關工程紀錄缺失了四成，指禮頓未能提供紀錄和文件，卻又同時說檢查及測量申請表格已收了部分。顯然禮頓是有呈交文件，只是呈交不足。港鐵既收了部分文件，為何不追收其他？離譜的是，政府竟說最近才得知問題，政府內部對這樣大工程的監管制度程序何在？



而港鐵最新的說法是，紅磡站工程缺失紀錄超過七成。工程文件是工程繼續進行的憑證，也是以此通過港鐵向政府收取項目費用。沒有文件、沒有正式的批准，仍可把工程推進，領取政府支付的項目費用，這是怎樣的情況呢？



於是，禮頓有責，理應簽署有關文件的專業人士有責；港鐵有責、港鐵內部應簽署文件的技術與管理人員有責；政府有責、政府有關部門各級負責簽署的官員有責。若把整個有關失誤工程的流程羅列，應可把所有涉及的人員認出，政府的調查便不會只像現在的獨立委員會般慢條斯理，只找公司代表來作供、辯論。



由於涉及工程的合約、專業責任乃至遺失關鍵文件，並在缺乏足夠文件證明下動工和領取公帑，其中應有眾多地方觸犯法律，包括刑事和民事。運輸及房屋局局長陳帆表示，針對事件可能涉及詐騙，當局已轉交執法部門跟進個案。警方應擴大調查範圍，把更多涉事的人員納入搜證，以至檢控之列。



這次醜聞動搖了香港基建與政府的誠信，涉及龐大公帑，也牽連眾多人士，警方應將之定為大案，集合足夠的人手來調查和檢控。特首林鄭月娥還說由獨立委員會緩不救急地處理此事，若不是不明白事態嚴重，便是試圖把醜聞淡化、拖延，然後不了了之。若把禮頓、港鐵與政府其他工程項目追查下去，揭發的問題可能更大！