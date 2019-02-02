鄭若驊可說是回歸以來幹得最糟糕、能力最廢、民怨最大、損害香港法治最嚴重的律政司司長。在她領導下，律政司的工作被申訴署破天荒狠批「做法實屬不當」。律政司惹來這樣的狠批，全因在鄭司長主理下，以前所未有的權力傲慢對待黎智英刑事恐嚇東方報業集團記者案件，故意拖延逾十九個月不理不睬，對受害記者兩度去信「詢問」也置之不理，明目張膽的違反《罪行受害者約章》，這類醜行大概只有在鄭若驊領導下才幹得出來。



以黎智英幹的壞事多如牛毛、惡貫滿盈而論，刑恐辱罵本報記者可算「小事一樁」。律政司、鄭若驊要想迴避大概也不會太難，以為拖下去無人奈其何，連黎智英「佔中」當黑手、政治「黑金」案都能輕易擺平，將其放生，區區「刑恐案」，咱們就是將其丟在一邊，陰乾了事，誰能把咱們怎樣？甚麼法治不法治、公平不公平，還不是老子說了算？



然而，這種老子天下第一的傲慢算盤卻沒有打響，刑恐案拖了近八個月後，律政司收到東方報業集團的查詢函，敷衍回覆，虛應故事，之後又收到十封查詢函，仍是廢話應之。從律政司的做法可見，他們是在權力傲慢受到「挑戰」之下，以更加傲慢的態度去幹視法律為玩物的壞事——你們不是向我討法律公平嗎？老子偏偏不給公平！你們不是想知道怎樣處理案件嗎？老子偏偏不做處理！你們不是要我遵守《罪行受害者約章》嗎？老子偏偏當約章冇到！



人們要問，律政司在鄭若驊領導下，這種權力傲慢加上行事無賴的膽子從何而來？他們為甚麼要這樣幹？很明顯，他們的膽子是從香港社會一向「司法獨大」而來。回歸後，在「一國兩制」安排下，他們獲得了比英夷時代更大的權力，成了更加封閉的獨立王國和權力系統，既然連「一國」、「憲法」都不放在眼裏，還有甚麼破壞法治的事情不敢幹？不會幹？



他們心懷舊主，和反中亂港的黎智英之流同氣相求，心甘情願、千方百計充當其保護傘，打擊愛國愛港陣營和堅持國家民族正義立場的傳媒，更是花樣繁多、無奇不有也。