香港外匯基金去年投資收益按年大減近九成半，只賺一百三十九億元，投資回報率僅百分之零點三，似有若無，實在可憐。這起碼反映兩個事實：一是金管局的投資專家們並不怎麼高明，賺多賺少只能望天打卦，與牛頭角順嫂並沒有甚麼分別，他們是否值得享受高薪厚祿，不能不令人懷疑；二是貿易戰對世界經濟和投資市場的負面影響陸續浮現，中美「雙輸」乃至全球「皆輸」格局愈來愈明顯，與特朗普吹噓的美國「很容易贏」恰恰相反。



去年中國經濟增長百分之六點六，創下二十八年來最低增幅，顯然是受到貿易戰等因素影響。儘管如此，中國對世界經濟增長貢獻率依然高達三成，遠超美國的一成二，可見中國經濟欠佳，全世界包括美國都無運行。不是嗎？繼蘋果公司發出盈警之後，多間美國巨企亦相繼披露面臨經營困難，分別來自製造業和晶片業，而且都與中國因素有關，證明貿易戰沒有贏家，中國企業固然首當其衝，美國企業也無法幸免。



道理很簡單，在全球價值鏈分工時代，各國產業結構互聯互動，世界經濟俱榮俱損，任何國家都無法獨善其身。美國企圖通過貿易戰打垮中國，取得獨贏，不過是一廂情願。實際上，中國市場已成為許多美國企業主要增長動力之一，一旦失去這個動力，其業績也就可想而知。蘋果公司正是明顯例子，美國全面封殺中國電訊商華為和中興，難道中國消費者不懂得杯葛美國手機及其他產品？美國要求和中國達致貿易平衡又談何容易？



君不見，國際貨幣基金組織三個月內兩度調低來年全球經濟增長預測，由百分之三點七降至百分之三點五，成為三年來最差的一年，並警告一旦貿易戰加劇，可能再下調預測。



顯而易見，中美僵持局面不改善，貿易戰不停火，全世界都沒有好日子過，豈止香港外匯基金投資成績欠佳而已。