連續二十五年，美國傳統基金會將世界「最自由經濟體」的桂冠送給了香港。香港經濟自由則自由矣，但有一個領域非常封閉，堪稱針插不進、水潑不入，說的就是醫界。



香港醫護人手荒問題愈演愈烈，平時已是十個茶煲七個蓋，每逢流感高峰期更是雪上加霜，醫生護士投訴忙到喘不過氣，紛紛「譁變」，社會各界亦跟進指摘港府目光短淺，當年貿然削減大學醫科名額，又關閉護士學校，埋下今日禍根。港府則例牌跪低，宣布連串緩解人手荒措施，實質就是增加津貼，利誘醫生護士加班而已，說得好聽些，叫做多勞多得，說得難聽些，就是挾病人為「人質」，追求小圈子福利。



事實上，醫護人手荒持續這麼多年，問題未見紓緩，反而惡化，港府固然責任最大，醫界亦並非無辜。培養一個醫學士需要六年，而培養一個有經驗的醫生，沒有十年、十五年都難以成事，增加人手的捷徑莫過於開放市場，引入外來醫生。港英時代，所有英聯邦的醫生都可以不用考試來香港執業，人力市場自然調節；再以香港的老對手新加坡為例，目前有四成執業醫生都是外援，很好地解決了人手不足的問題。



可惜的是，回歸以後，香港醫界閉關自守，不僅對英聯邦關上大門，也抗拒任何外來醫生，業界美其名曰擔心外援水平參差，拖低醫療質素，實則害怕競爭，影響自己的利益。由於醫界的排外抵制，港府說了多年引入外援有限註冊至今只聞樓梯響。在這種情況下，當局惟有不停提高醫護薪津挽留人手，醫護收入愈來愈高，醫科畢業生走出校門就能拿到六萬多元，比大學生平均第一份收入一萬四千元高出數倍，而私家醫生「月球族」比比皆是，在全世界都罕有其匹。



醫護人手不足何止導致醫療領域畸形發展，亦成為醫療事故頻生的藉口，最終受害的是病人，尤其是基層民眾。