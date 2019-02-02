「關愛共享四千元」從構想到接受申請，歷時一年多，而且派錢方式化簡為繁，十分擾民，究竟是特區政府哪一位「高薪低能」的庸官想出來的「捉蟲計」呢？答案是最近做了過街老鼠的勞福局局長羅致光，還有史上最廢的財政司司長陳茂波。



陳茂波去年提出的財政預算案也是史上最廢。由於樓市股市暢旺，政府收入暴增，二○一七至一八年度財政盈餘高達一千三百八十億元，而財政儲備亦累積近一萬二千億元，本來就應該還富於民，於是不少港人主張特區政府參考二○一一年的做法，向每名年滿十八歲的香港永久性居民派錢六千元。但陳茂波在庫房水浸的情況下，完全無視逾百萬窮人死活，預算案所謂「與民共享」的「派糖」措施，厚此薄彼，既患不均又患不安，自然引發民怨，激起民憤。



面對要求還富於民的沸揚民意，特首林鄭月娥的愛將、身兼關愛基金主席的羅致光「借箸代籌」，他說留意到基層家庭主婦或主夫，未能受惠於預算案，形容家庭主婦貢獻大，因她們照顧家庭可釋放成員的勞動力，政府會從「補漏拾遺」的角度上，考慮他們的需要。陳茂波其後仍然強調公帑必須用得其所，堅拒全民派錢，但亦承認考慮不周，覆蓋欠全面，故計劃將部分財政盈餘撥入關愛基金，為三類未能受惠的市民「補漏」，包括收入不高但沒有領取援助人士、未滿六十五歲而未能領取長者福利並租住公屋的退休或半退休人士，以及剛投身社會不用交稅或交極少稅的年輕人。蹉跎一年後，就變成今天愈補愈漏的「補漏拾遺，關愛共享」的派錢四千元方案。



從字面上看，「補漏」的意思很清楚，就是「執漏」或是「填補漏洞」，去年的預算案何止是千瘡百孔需要補漏，簡直是最垃圾！至於「拾遺」二字，是有典故和出處的。「拾遺」可解作拾取別人遺下的東西，「塗（道）不拾遺。」（《史記‧孔子世家》）。「拾遺」也有「匡補闕遺」之意，即是採補缺漏遺佚。「拾遺」也是官名，「拾遺」是唐代「言官」，即是「諫官」，職司規諫朝政缺失。說到「規諫朝政缺失」，不就是立法會議員的職責嗎？但是「尊貴」的議員去年人人都可獲退稅三萬元，不少更是「樓王」，又有退差餉利益，「吃人的嘴軟」，所以他們絕對不會做監督、制衡政府的現代「拾遺」（言官），否決預算案，迫使特區政府向全民派錢！更不堪的是，「尊貴」的立法會議員被林鄭擺了一道，原來他們去年舉手通過的預算案「包裹」着虐老的新綜援政策！



派區區四千元都搞到神憎鬼厭，港府「高薪低能」的庸官，真是一個也嫌多！