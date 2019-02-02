「勢不可使盡，福不可享盡，便宜不可佔盡，聰明不可用盡。」中國古人的智慧放諸今日仍然適用，《警世通言》就有這麼一段：「你看如今有勢力的，不做好事，往往任性使氣，損人害人，如毒蛇猛獸，人不敢近。他見別人懼怕，沒奈他何，意氣揚揚，自以為得計，卻不知八月潮頭，也有平下來的時節。」古今竟然驚人地相似，林鄭不就是那個有勢使盡、聰明用盡的人嗎？如今碰上平下來的時節，弄得灰頭土臉，完全是咎由自取。



港鐵沙中線醜聞長爆長有，日前又揭出工程紀錄不齊全及未經當局同意擅改施工方法，工程紀錄更由最初的四成缺失，變成七成三，當日還說不涉刑事和不會報警的高官，昨日改口稱或涉詐騙，已交執法部門跟進，簡直沒有最醜、只有更醜。



林鄭亦不得不將新醜聞納入聆訊，說時面如死灰，形同「死狗」，跟早前在立法會硬推虐老政策狂寸議員「得到你們批准」的氣燄不可同日而語。林鄭更放低身段，聲稱會以謙卑態度和收起精英心態施政，讓人見識何謂現眼報。倘一開始她不是目中無人，又豈會激起群情洶湧，導致政策朝令夕改、一跪再跪？



這種自以為精英就目空一切的官僚，在港府俯拾皆是，林鄭固然是佼佼者，其好姊妹鄭若驊對記者指手畫腳反白眼又是另一經典。今日是廿一世紀互聯網年代，市民早就不是古時候目不識丁的賤民，高官一味頤指氣使，高高在上，當市民無知，怎會不撞板？



例如港府以配合人口政策為由收緊長者綜援門檻，就是官僚無腦卻當市民白癡的「傑作」，鼓勵長者就業應從稅務優惠等多方面着手，讓僱主更願意聘請長者，而不是向最貧窮的一群開刀，懲罰他們。林鄭把口話會反省檢討，至今未見向公眾道歉，醜聞卻接踵而至，如此「任性使氣」、「損人害人」，只怕「平下來的時節」陸續有來。