中美兩國在華盛頓召開、為期兩日的新一輪貿易談判結束，未有重大突破，中方確定將再購入五百萬噸美國大豆，並再邀請美國總統特朗普月底訪華，與中國國家主席習近平親自會談。北京這一招確能打到點子上去，故本欄維持原有預測，中美第一輪貿易戰已近尾聲了。



特朗普有狂人之稱，喜怒無常，任情使性，一般人都怕與他交往，覺得此君十分難纏，其實不然，你若能摸通他的性格，白宮主人也可以像小孩子般容易應付。習近平選對了會談對象，直接應付特朗普，要比應付美方談判代表萊蒂澤等人容易得多。北京在談判最後階段，直接把對方的主子叫出來，只要對方應允，已等於成功了一半。



白宮主人最愛面子，你誠意相邀，他覺得面上有光，一切就會好說。特朗普親自出馬談判，無論中方是否有重大讓步，他為保顏面，都必定會宣稱取得階段性成果，貿易戰就能慢慢緩下來。



且看去年，特朗普曾跟北韓領袖金正恩會面，也跟習近平談過一趟貿易問題，兩次會談其實都沒重大突破，但美方已然滿意，不再乘勝追擊，宣稱美朝已現出和平曙光，對華也宣布暫停加徵關稅。



如今特朗普已初步答允與習近平再會談，而且還說雙方可能不止會面一次，更提議其中一次會面可選在他佛羅里達州的私人莊園。中方要是懂得談判心理學，就該明白這是白宮主人釋出的重大誠意加善意，換作我是中南海智囊，一定建議月底會面就直接定在佛羅里達州，別的地方都不去了。



世界上最重要的貿易談判，最後階段選在特朗普私人莊園舉行，這就讓他享盡虛榮感，足以向祖上加子孫炫耀。如此盛會，特氏不會接受談不出結果，到時候中方只消遞上一份內容空泛的協議書，乘着主人家心情大好，他也肯定會照簽無誤的。