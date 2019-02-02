林鄭曾強調現屆政府會以「新思維」解決民生問題，譬如壓抑樓價及增加公屋，縮短基層輪候時間，之不過，輪候公屋時間有加冇減，香港樓價續為全球最難負擔城市，一般基層要不吃不喝逾廿年才供到一個蝸居，林鄭的「新思維」不是「廢噏」是甚麼？



早前林鄭到立法會接受議員質詢，被問到會否考慮開放輸入海外醫生，包括首先放寬在海外讀醫的港人子女返港執業，以解醫生荒。眾所周知，現時欠缺不止一百幾十個醫生，即使撥款五億聘請退休醫生和兼職人手，當今次捱過流感高峰期，下次又同樣谷爆，唔通又叫明星打氣請醫生食魚蛋燒賣咩？再講，隨着本港未來人口進一步老化，醫護人手短缺，睇怕情況只會更糟。



根據立法會資料，截至二○一七年，香港有一萬四千二百九十名註冊醫生，按此推算，香港要追上發達國家水平，由現時的一千人對一點九個醫生，變為一千人對三點四個醫生。換言之，醫生人數需要增加約一萬一千人。霎時間要增加成萬個醫生才可追上發達國家水平，而訓練一位普通科醫生需時至少六年，專科醫生更分分鐘要十年以上，你話如果政府唔引入海外醫生，唔通啲醫生可以喺樹上掉下來？



林鄭就回應，說短期內必須給予前線醫護人員受尊重的工作環境，如果貿然提出開放予非本地畢業醫生來港執業，擔心引起爭議，政府會留待日後有機會跟業界討論。阿姐，何時才「有機會」？呢啲hea答如何叫人見到政府「事不避難」？至於甚麼「引入新加坡模式」，皆因改動執業醫生資格，向來相當敏感，而涉及醫生工會既得利益，一不小心又隨時被政治化。林鄭政府根本就係船頭驚鬼，船尾驚賊，連破格引入海外醫護都冇膽，難怪反中亂港、漢奸洋奴如黎智英，明明證據確鑿涉刑恐本報記者都「冇機會」檢控，窩囊成咁，仲廢噏乜鬼「新思維」！