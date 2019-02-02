近月流感肆虐，入院病人大增，特別是急症室、內科、老人科和兒科，都出現人滿之患，病房走廊隨處可見臨時病床，醫護人員超時工作壓力爆燈，病人怨聲載道，有人形容香港公立醫院水平一夜回到發展中國家水平，可謂慘不忍睹。



醫療系統不勝負荷，主因是人口老化，這是一個挑戰。我們看到政府近年在醫療上的投資尚算大手筆，但問題的癥結不在硬件，而是人手。現時醫管局的表現令人失望，先不說埋堆的文化、罵人文化、肥上瘦下之風影響士氣，還有種種的行政問題，令人手問題雪上加霜。很多醫院新建、重建或擴建的新病房，都因為沒有足夠醫護人手而空置，例如天水圍醫院落成一年多，至今都只能提供急症和有限度住院服務。要解決人手荒，中長線要培訓足夠的本地醫療專業人士，也有人提出適度放寬輸入醫護人員的門檻，但這些措施要達成社會共識需時，試問遠水又怎救近火呢？



最多前線投訴的是認證制度。醫管局前行政總裁蘇利民任內大力推動各種認證制度，調動大量中層管理人員，包括資深護士、高級醫生等，經常要召開會議，訂定各種巨細無遺的工作指引，有指引後又要花時間做文書紀錄，而這套模式是來自澳洲的，兩地實際情況大不同，不少指引都被前線認為是離地和不切實際，徒添工作壓力。



另一個問題就是撥款制度，鼓勵創新變成為搞而搞，吃力不討好。各部門為了獲新資源，服務推陳出新，原意是好的，但這些新項目本身在臨床實證而論不一定比舊服務好；二來新服務沒相應的人手編制，就只好從舊服務抽調人員，前線批評管理層為了出政績，在基本服務都未做好下就亂推新項目，令人手問題變得更嚴峻。



人手不足，流失率高，招聘工作又做不好，醫管局要不斷找臨時工和外判服務，還要找中介公司，濫竽充數也解決不了實際問題。筆者所說臨時工是濫竽充數，並非否定這批醫護人員或健康服務助理的專業或能力，只是由於他們屬臨時性質隨時調配，根本不熟悉醫院環境，與同事又沒有默契，很多醫療程序都不能做，看似填滿了編制，但實際幫助有限。政府一年撥款予醫管局六百多億元，造就了這個獨立王國，行政總裁的工資甚至比特首還要高，但今天出現人手不足、士氣差、流失率高的惡性循環，政府絕不能以政出多門、疊床架屋為理由，而不對醫管局作出整頓改革。



有些人沒有科學地理解問題，硬把矛頭指向新來港人士，指每日一百五十個單程證配額佔用香港醫療資源，甚至有醫生指「有很多」新移民一來香港就洗腎，應該「源頭減人」。我不知道該醫生還有沒有醫者父母心、人人生而平等的基本醫學倫理，但說到新移民多是長期病患人士，一心為香港醫療福利拿單程證，就肯定不是事實。因為差不多所有的單程證都屬家庭團聚，來的絕大多數是年輕的配偶或十八歲以下的子女。諸如此類「一百五十人論」的謬論，除了挑撥矛盾，更轉移問題的癥結，對解決問題一點幫助也沒有。