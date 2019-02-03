神州觀察：掃黑除惡不放鬆　境外狙擊更趨緊

內地自去年初展開掃黑除惡專項鬥爭，並深挖黑惡勢力保護傘，各地政府亦雷厲風行，重拳出擊，成效顯著。行動同時延伸至海外，與國際社會合作打擊跨國犯罪活動，努力剷除黑惡勢力生存的土壤，可謂大快人心。



公安部於年初的新聞發布會上表示，過去一年的掃黑除惡專項鬥爭已摧毀近七千個涉黑涉惡組織，破獲各類刑事案件近八萬宗，成功令案件同比下降近百分之八；並將保持對黑惡犯罪的高壓嚴打態勢，堅持掃黑與打擊保護傘同步進行。



此外，公安部亦採取直接率領偵辦、掛牌督辦等措施，展開專案攻堅。像去年七至九月發起對廣東、福建等十省市的專項督導行動，便於近期完成整改工作，且收穫甚豐，各地共搗破一百個涉黑組織，取締一千多個犯罪集團，查處涉黑涉惡腐敗及保護傘問題近三千宗，為保障民眾生命財產安全起到了重要作用。



正如國家領導人所說，黑惡勢力是社會毒瘤，嚴重破壞經濟社會秩序，侵蝕政府執政根基，必須咬定三年的為期目標不放鬆；分階段、分領域完善策略方法，調整主攻方向，並保持強大攻勢，確保取得實效、長效的成果。



境內掃黑除惡聲勢浩大，境外相關打擊行動亦不能手軟。粵港澳三地警方於去年五至八月採取代號「雷霆18」的聯合行動，掃蕩黑社會及黃賭毒等罪行，一度拘捕逾四千人；公安部部長趙克志更親自南下深圳，高調督導打黑。此外，趙克志亦到訪緬甸、柬埔寨等東南亞國家，展開境外追逃行動，務使黑惡分子沒有容身之地，種種舉措無疑是「完善策略方法」的具體體現。



而境外狙擊的重點之一，則是為禍甚深的毒品犯罪。新年伊始，內地及香港、緬甸、泰國等地警方或聯手合作，或單獨行動，陸續搗破多起跨境走私販毒案件；尤其是本港警方，近期連連摧毀以「上海仔」為首的販毒活動，令其在經濟上、氣勢上皆遭到重挫，確有可圈可點之處。事實上，公安部一早就指出，內地毒品問題與香港毒梟的關係密不可分，諸如「上海仔」之流便勾結東南亞和南美販毒組織，並與內地毒販合作，以致相關地區毒品問題日趨嚴重；內地政府決心與國際社會繼續深化合作，並不斷敲打香港，堪稱用心良苦。



反觀港府總是後知後覺，過往一直被質疑掃毒除黑不力，每次行動多是雷聲大雨點小，捉些魚毛蝦仔當交差。至於近期連番破獲大型毒品案，明顯是迫於中央壓力；這也反映毒販過往有保護傘庇護，包括「上海仔」當初遲遲不被律政司起訴，疑有警隊高層通風報信致其潛逃等問題，說明中央對港已不能只停留在震懾層面。