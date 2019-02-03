世界視線：為建圍牆搏到盡　特朗普背水一戰

儘管美、墨邊境圍牆引發的聯邦政府停擺危機，在總統特朗普簽署臨時撥款法案後暫時緩解，但隨着本月十五日國會兩黨協商的死線逼近、雙方在圍牆經費問題上毫無寸進，政府被迫再度關門的陰霾驅之不去。特朗普會否鋌而走險，祭出「緊急狀態令」的終極絕招，備受各界關注。



特朗普日前明言，頒布緊急狀態的可能性不斷升高，更事先張揚國情咨文將有「重要消息」宣布。國家一旦進入緊急狀態，特氏將可繞過國會，調撥額外資源建牆，然而幾可斷言，民主黨不會坐以待斃，一場曠日持久的司法戰將無可避免。如今的最大爭議是，延緩建牆是否引發重大國家危機？這也是特氏一直努力進行的輿論準備，除了最新口號「興建圍牆，罪案減少」（Build a wall and crime will fall），特氏最近亦頻頻召見關注人口販賣的志願團體，為其建牆議題「抬轎」之意，路人皆見。



特氏除了面對民主黨狙擊，黨內的壓力也不容小覷。主流民意對特朗普為建牆不惜陷國家於癱瘓狀態，深感不滿，滔滔民怨正「倒逼」共和黨政府向特朗普施壓。有報道指共和黨參議院領袖麥康奈爾已向特朗普「交底」，一旦國會議決反對總統的緊急狀態令，共和黨人很可能無奈跟民主黨人聯手。值得注意的是，特朗普最近被指重提退出北約，國會隨即作出反制，以三百五十七對二十二的壓倒性比數通過議案，禁止政府為退出北約提供任何資金。種種迹象顯示，共和黨內部對特氏「有權任性」的粗暴作風愈來愈牴觸，他一意孤行頒布緊急狀態令，隨時令他淪為徹底的孤家寡人。



當然，一個巴掌拍不響，民主黨為了不讓特朗普得逞，亦已到了意氣用事的程度。眾議院議長佩洛西揚言，民主黨極其量同意撥款興建類似鐵馬的低矮圍欄，「如果他喜歡稱它為『牆』的話，悉隨尊便」。或許特氏本來就想藉此就坡下驢，如今後路被封，反而可能被逼到退無死所，一條路走到黑。美國政客置黨派利益於國家利益之上，於此又見一斑。