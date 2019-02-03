功夫茶：即棄餐具堆如山　綠色年宵大隻講

呢幾日唔少市民都會應節行花市，入手豬形飾物更加係指定動作。之但係金豬獻瑞就話好意頭啫，廢柴官僚「笨豬獻世」咯喎，香港人都係自求多福好過。



呢嗱，大大個人辦你睇，特衰政府派四千銀派到怨聲載道，主其事嘅財爺劏房波居然仲好意思扮親民，高調走去維園花市出巡，結果唔衰攞嚟衰，畀人鬧到冇鞋挽屐走。當然喇，港產官僚出名冇神經冇靈魂，豬隊友要幾多有幾多，環境局局長光頭星就係其中一個。



唔講大家可能唔知，由環保署、環境運動委員會以及環保團體合辦嘅「綠色年宵」，唔經唔覺已經去到第三年，唔單止將範圍擴展至全港十五個年宵市場，更新增免費租借餐具以及「乾淨回收器」等減廢措施。



大家有眼見，每年年宵市場收爐，例必滿目瘡痍，淨係舊年丟棄嘅塑膠總量就接近二百萬件，做好減廢分類工作，刻不容緩，問題係環保官僚眼高手低，要宣傳冇宣傳，要配套冇配套。本報記者喺維園年宵市場連日視察所見，雖然部分熟食檔設有出租重用餐具嘅攤檔，顧客只要擺低廿蚊按金，就可以選擇多次使用嘅餐具，但平均半個鐘至有一、兩個客租用，十個有九個都話未聽過新措施，反而唔知係咪店員貪方便，不由分說就將食物放入膠碗，結果即棄餐具又係堆滿垃圾桶，問你服未。



呢頭維園重用餐具乏人問津，嗰頭旺角花墟卻係供不應求，一日派得嗰三百套，眨下眼就冇貨賣；有啲年宵市場就因為義工人手唔夠遲遲未派餐具，以致得物無所用。至於所謂「乾淨回收器」，亦係非常之咁落後，驟眼望埋去仲以為係普通飲水機，想搵個人用都難。有環保團體估計，年宵市場派膠量不減反增，比舊年上升百分之六，你話係咪嘥氣吖。



立法會議員就講得啱嘞，香港地唔係第一次搞年宵，大大小小美食展亦係不計其數，廚餘同即棄餐具問題咁多年嚟都解決唔到，足證官老爺冇心冇肺；而最離譜嘅係，話就話推廣環保官民合作，好多時官老爺大腳傳中，旨意環保團體自己聯絡商戶，然後自己關人個關。舉個例子，有人要求政府行多一步，喺年宵攤位標書內加入「走塑」條款，規定攤檔自行清走物資，奈何官老爺睬你都傻，咁搞法，環保團體再有滿腔熱誠都係嘥氣。



一滴水睇穿成個世界。官僚減廢變增廢，環保變環污，只係成個特衰政府胡混度日嘅冰山一角。今時今日香港地安老、教育、醫療以至法治瓣瓣唔掂，都係拜呢班人頭豬腦嘅廢官所賜！