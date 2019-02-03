正論：世事紛擾法治衰　賞花最怕花已殘

海日生殘夜，江春入舊年。農曆新年就快來臨，東方報業集團按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港豬年運程指點迷津，結果吉中藏凶，似喜還悲，尤以政治紛擾、法治沉淪最令人不安。香港能否否極泰來，社會能否回復清淨，一點也不樂觀。



儘管狗年已經來到尾聲，奈何社會仍是吵鬧不休，亂象不止。君不見，港府施政朝令夕改，跪完又跪；沙中線工程醜聞長爆長有，愈挖愈臭；司法不公不正，放生權貴，庇奸護淫。就在香江被妖霧瀰漫之際，黃大仙賜予香港豬年整體運程「武則天賞花」的上籤，為仙師連續三年賜給香港下下籤後的上吉籤文，大有扭轉乾坤之意。



籤文曰：「天外紅霞如抹錦，檻邊桃杏斗新粧，盈眸燦爛誰居首，美酒頻斟且酌量。」中國唯一女皇帝武則天有一天忽發奇想，欲於冬殘春遠之日欣賞百花，但擔心花期未至，無花可賞，遂下詔書命令百花齊放，並親自擊鼓催花，結果一夜間御花園的花幾乎開遍，女皇帝霸氣盡現。



籤文所示景象一片繁花似錦，天從人願，但暗裏不無逆天而行之意。聯繫到香港的現實，港府一號人物也是一位女性，更自吹為「好打得」，可惜其霸氣往往變成剛愎自用，弄巧成拙，收緊長者綜援門檻一跪再跪，三隧分流方案出師未捷身先死，向合資格市民派錢派至怨聲載道，俱是港府施政樣樣廢的經典例子。正如解籤師傅所說，高官態度傲慢，目中無人，往往逆民意而行，倘新一年不換上「新粧」，改變舊有思維，與民有商有量，即使福氣再多也會耗盡，最怕有花堪折不去折，一味坐而論道，香港錯失發展機遇，後悔莫及。



禍兮福所倚，福兮禍所伏。香港整體運程乍看不錯，但政治環境卻是異常兇險。仙師賜予「孔子聞衛樂」的下下籤，鄭國和衛國沉迷靡靡之音，終致亡國，跟本報就法治前景求得的「王允獻貂蟬」比對，董卓與義子呂布為了貂蟬反目，最後更暴屍荒野，不得善終，竟有異曲同工之處。



要知道，政治和法治息息相關，法治一片黑暗，政治也不可能澄明，反之亦然。香港司法在律政司司長鄭若驊把持之下，應告不告，是非顛倒，僅壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業記者一案，至今踏入第二十個月，依然石沉大海，更不用說放生前特首UGL案、大宅僭建醜聞、包庇反中亂港集團等，令本港法治形象蕩然無存。當法治這個「英雄」難過鄭若驊一關，洋奴漢奸橫行無忌，港人治港淪為餘孽治港，一國兩制不墮落才怪，這樣的回歸跟「亡國」又有甚麼分別？更不可不提，中美貿易戰難分難解，假難民問題持續困擾本港治安，豬年危機重重，福禍難料。



當然，三分人事七分天。黃大仙為香港指點迷津，固然指出了方向，但路到底該如何走，始終還是由市民自己選擇，中央更不能坐視不理。日曆翻過新的一頁，新一年始終要有新希望。