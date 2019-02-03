即使內地政府禁提新冷戰，美國特朗普政府策動的不是新冷戰，那又會是甚麼呢？



美方表面上說是貿易問題，但伸延至結構問題，針對中國的經濟體制和戰略發展，明顯已超越貿易範疇。而美國早前對付中國電訊商中興的方法，是透過介入中國內部對企業的營運，進行外界審查監管，實際上涉及中興在對美貿易投資之外的業務，構成治外法權的性質，這已屬政治範疇。



制裁中興之後，美國甚至用刑事訴訟起訴中國科技巨企華為，以及華為太子女、副董事長兼首席財務官孟晚舟，乘她在加拿大過境時讓加國扣留以引渡回美，據說，美國政府更查封華為在美的多個辦事處、研發基地和分公司。這表面上仍是依美國法律來進行，但從政府高層的各種言論顯示，包括特朗普本人和主要官員，都在公開地用政治介入司法，檢控背後帶有強烈的政治意圖，以此配合美國在國內國外攻擊華為，用政治壓力（包括讓情治部門批評華為）來封堵華為的正常商業活動等等。



美國的行為顯然是有陰謀、有計劃，從對付中興到對付華為，層層推進。按此推論，美國監控中興成功後，便要監控華為；監控華為成功後，可能要監控騰信、大疆，以至任何對美國構成競爭壓力的中國企業。



以貿易戰作為缺口，美國對付中國的便不是簡單重複當年對付日本的手法，而是趨向於像冷戰時期對付蘇聯的伎倆。以華為為敵，美國的攻勢只會升級。即使中國怎樣讓步，都不可能使美國的敵意改變。在中興聽命於美國的監管後，美國便開始針對華為。中國買美國的大豆、石油，美國下一步便要中國開放金融市場，讓其像對付日本那樣操控金融，也要限制中國的出口，以及打擊中國產業的發展計劃。



美國對付日本的目的是要對方屈服，忍辱地當美國的附庸。美國對付前蘇聯則實施全面封鎖，和平演變與軍事競賽並行，以及聯同中國打擊之，結果蘇聯解體，北約東擴，美國更謀求俄羅斯的進一步解體。



中美新冷戰還在初始階段，美國不能聯俄對付中國，反而迫使中俄結盟，因而採取的手段便會變得更為直接、更赤裸裸，冷戰演變成為熱戰的機會增高。當年美國對付前蘇聯可借中國手攻擊越南，也有中國默認來讓美國出兵阿富汗，今天美國可用甚麼藉口來武力壓制中國呢？就南海衝突而言，在中國建設諸島的軍事基地之後，美國的海空優勢不可能在南海再次顯現，反而若稍一不慎，隨時會栽一個大跟頭。至於東南亞局勢上，菲律賓親華，越南中立，美國還可借誰的力來與中國作軍事衝突？