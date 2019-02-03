由於鄭若驊司長「放生黎智英，唔告梁振英」，屈法枉法鬧出軒然大波，律政司前刑事檢控專員江樂士就來渾水摸魚，重提英夷撤退時擬要把刑事檢控專員從律政司獨立出來的主張，聲稱只有如此方能保障「檢控獨立」云云。



英夷撤退時，對九七年後香江行政、立法、司法領域的「治港港人」作了周密縱深的部署，不擔心今後的「治港港人」缺了「自己友」。按照「一國兩制、港人治港、高度自治」的安排，他們培養好的人大多有機會「順延」或「跳躍」上位。



英夷擔心或覺「美中不足」的是，行政長官和管治班子的一把手都要北京任命，這就存在變數，未有十足把握，尤其是對香港司法刀把子的掌控、檢控大權的掌控，與英夷九七後在香港的後續利益關係重大，最好加上「雙保險」。



於是，英夷構想將律政司二號人物——刑事檢控專員「獨立」出來，行使檢控大權，這樣就能架空由北京任命的律政司司長，變相廢掉朝廷的任命武功。



然而，朝廷不傻，不會看不到此舉的險惡居心和嚴重後果，英夷也害怕弄巧成拙，引起北京反彈，結果此事胎死腹中，只是港英餘孽們很不甘心，一直尋機「舊事重提」。這不，鄭若驊風波讓江樂士以為「時機成熟」，正好「以售其奸」。



這件事由江樂士跳出來兜售，十分愚蠢。眾所周知，江樂士乃洋奴漢奸的「大護法」，早就和臭名昭著的李漢奸一個鼻孔出氣，試圖利用手中掌握的檢控之權打壓迫害堅持國家民族立場、與洋奴漢奸做不懈鬥爭的正義傳媒。如今此人已經退休，但往事歷歷，滿身政治「污穢臭氣」，由他舊事重提，不覺得會更加弄巧成拙、狗屁倒灶嗎？



是的，經過這場鄭若驊風波，加上江樂士跳出來渾水摸魚、以售其奸，朝廷只能更加清楚看到中央全面管治權，在香江若不真正貫徹落實會是一個甚麼烏煙瘴氣的局面！江樂士之流的興風作浪、見縫下蛆將陸續有來也。