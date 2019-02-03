儘管中美新一輪貿易談判未能達成重大成果，但雙方決定短期內再度舉行元首會談，可見今次還是有收穫的。中方的說法是「取得重要階段性進展」，美方的說法是「有進展，仍有很多工作要做」，特朗普則稱只有他和習近平見面才能達成最後協議。由此可見，雙方談判已到了節骨眼上，或者說到了最難決定的時候，一切有待最高層拍板。



曾經咄咄逼人的特朗普，最近語調似乎有所降低，多次透露希望達成協議的意願，反映他對貿易戰的興趣已經有所減退。畢竟中方已一再讓步，既買大豆，又買能源，還承諾進一步開放市場，特朗普是個愛面子的人，顯然想見好就收。因為他也知道，繼續纏鬥下去對雙方都沒有好處，中國固然受損，美國也要付出代價，尤其是商界怨言愈來愈大，商人出身的他不能裝作聽不見。從這個角度看，中美在預定限期內達成貿易協議的可能性是存在的，即使不是全面性的協議，也可能先達成有限度的協議。



當然，這並不表示雨過天青。中方不可能完全滿足美方的要求，特別是所謂結構性改革、放棄「中國製造2025」等等，這是關乎中國命運的原則性問題，任何領導人都不敢退讓。而美國處心積慮發動貿易戰，主要目的就是遏制中國科技發展，如今尚未達到目的，怎肯善罷甘休？所以，美國在這方面勢必還會糾纏不休，打壓華為只是一個序幕而已。和歐盟、日本的貿易爭端不同，美國和中國的貿易爭端更多聚焦於「戰略博弈」，這就注定了雙方的對抗將是長期的、複雜的、不可調和的。



說到底，外交博弈離不開打打談談，談談打打，既需要策略，更需要勇氣。目前中國整體實力還不如人，處於被動地位，適當的讓步無可厚非，但一味妥協也不是辦法，該堅持的時候就必須堅持，否則隨時重蹈日本覆轍，徹底淪為美國的附庸國。