中美新一輪貿易談判結束，雙方都說取得了不少進展。這等於告訴世人，儘管中方做出了不少實質性的讓步，但美國並未收貨，接下來美國還要派人到北京再談，如果最終談妥，中美將安排高峰會，讓好出風頭的特朗普「攞彩」，展示勝者姿態，否則就是一拍兩散。



其實，中美之間不是談判，而是美國對中國提要求、下命令。今次雙方會談的七個方面，包括中國擴大從美國入口、保護知識產權、停止強迫美國公司以技術換取市場、降低關稅及取消技術壁壘、擴大美國金融企業進入中國市場等等，無不是美國的單方面要求，體現的是美方利益。強迫開放市場還在其次，美國要求中方進行結構改革以及建立監督機制，才是中方最難啃下的，前者迫使中方放棄對國企的補貼，後者監察中方是否落實承諾，形如警察，如果中方也一口答應，那就連一國司法之主權也部分地放棄了。



最令中方難堪的，莫過於華為孟晚舟事件。美國一方面指令加拿大抓捕孟晚舟，一方面敦促全球盟友棄用華為產品，更在中方代表團抵美的同一天，美國司法部向加拿大提出引渡孟晚舟的要求，先捉了中方的人質，再與中方談判。這是談判嗎？這擺明是勒索贖金，是對中方的公開侮辱。更何況，美國在談判期間還打出一套組合拳，包括派軍艦巡航南海，大打台灣牌，而退出「中導條約」的其中一個原因，就是針對中國。



可以說，中方是被人刀架脖子上，中美貿易戰誰贏誰輸一早寫在牆上。想當初，中方揚言「奉陪到底」，要打一場「史詩級」的戰爭，說得慷慨激昂，到頭來股市重挫，經濟下滑，資金外逃，民心不穩，加上華為孟晚舟事件，形勢比人強。如今，中方將擴大自美進口形容為「滿足中國人民對美好生活的追求」，將進一步降低關稅說成符合中國改革開放政策，不過是「語言的藝術」罷了。